MHP 55 adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin 5 ilçe ve 50 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.









MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 14'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini söyledi.





Durmaz, bu kapsamda, 5 ilçe ve 50 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.











