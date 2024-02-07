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MHP 55 adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için 5 ilçe ve 50 belde belediye başkan adayını daha kamuoyu ile paylaştı. Parti, toplamda 55 yeni adayıyla seçimlere katılacak.

15:20 - 7/02/2024 الأربعاء
Güncelleme: 15:25 - 7/02/2024 الأربعاء
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin 5 ilçe ve 50 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 14'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini söyledi.


Durmaz, bu kapsamda, 5 ilçe ve 50 beldede daha adayların belirlendiğini kaydetti.




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