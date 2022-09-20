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POLİTİKA

MHP af için harekete geçti: Kritik görüşme bugün

Uzun süredir kulislerde konuşulan af ile ilgili MHP bugün harekete geçiyor. Seçime giderken MHP af çıkarılması için hükümetle temasa geçiyor. MHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la bugün görüşeceğini Twitter hesabından “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın adalet bakanımıza bugün anlatacağım" ifadeleriyle duyurdu.

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MHP af için harekete geçti: Kritik görüşme bugün
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Seçim sathına girildiği dönemde MHP tarafından gündeme getirilen af için Cumhur İttifakı düğmeye bastı. ‘Af’ düzenlemesi için MHP’li Feti Yıldız, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret edecek.

Geçen günlerde kulislere bir af yasasının görüşüldüğü, masada, adli suçlarda infaz süresini yüzde 50’nin de altına düşürme, denetimli serbestlik süresini uzatarak kişilerin kapalı cezaevlerinde geçirecekleri süreyi azaltma, beyan esasına göre cinsel saldırı suçlarında cezayı affetme, kasten öldürme başta olmak üzere kasıtlı suçların tamamını düzenlemelerin kapsamı içerisinde dâhil etme bulunduğu yansımıştı.

'BUGÜN ANLATACAĞIM'

Yaşanan gelişmeler bu durumdayken, MHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la bugün görüşeceğini Twitter hesabından duyurdu: “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın adalet bakanımıza bugün anlatacağım.”

'AYM'NİN İMTİHANINI GÖRECEĞİZ'

Yıldız, bir önceki mesajında da Anayasa Mahkemesi’ne işaret ederek “Anayasa Mahkemesi’nin anayasa ve demokratik toplum düzeniyle imtihanına hep birlikte tanık olacağız” dedi.

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