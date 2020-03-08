MHP Antalya’da kampa giriyor

MHP yönetimi, belediye başkanlarından bugüne kadar belediyelerde ne yaptığına ve taahhütlerinin ne kadarını gerçekleştirdiklerine dair bir rapor hazırlamalarını istedi. Belediye başkanları hazırladıkları raporu Antalya’daki kampta MHP lideri Bahçeli’ye sunacak. Bahçeli, belediye başkanlarının bir yıllık performanslarını değerlendirecek. MHP lideri, partinin ‘üretken belediyecilik’ anlayışının daha aktif kullanılması konusunda belediye başkanlarına tavsiyelerde bulunacak. Kampta ayrıca, genel başkan yardımcıları da İmar ve Büyükşehir yasasıyla ilgili sunum yapacak.

KARNELERİNE BAKACAĞIZ

MHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kampla ilgili “Başkan seçilmeden önce, seçim arifesinde seçim taahhütleri arasında neler vardı? Bir yıl içinde neler yaptılar? Borçlar konusunda bir rahatlama sağlayabildiler mi? Başkanları, en çok ihtiyaç hissettikleri konularda bilgilendireceğiz. Farklı bakış açılarıyla konuları masaya yatıracağız. Bunun için sunumlar da yapacağız. Bir nevi karnelerine bakacağız” değerlendirmesini yaptı.