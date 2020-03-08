Gündem MHP Antalyada kampa giriyor
POLİTİKA

MHP Antalya’da kampa giriyor

MHP, her yıl geleneksel hale getirdiği 234 belediye başkanıyla Antalya’da kampa giriyor. 27 Mart-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek kampın açılış ve kapanış konuşmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak. Bahçeli’ye genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de eşlik edecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP yönetimi, belediye başkanlarından bugüne kadar belediyelerde ne yaptığına ve taahhütlerinin ne kadarını gerçekleştirdiklerine dair bir rapor hazırlamalarını istedi. Belediye başkanları hazırladıkları raporu Antalya’daki kampta MHP lideri Bahçeli’ye sunacak. Bahçeli, belediye başkanlarının bir yıllık performanslarını değerlendirecek. MHP lideri, partinin ‘üretken belediyecilik’ anlayışının daha aktif kullanılması konusunda belediye başkanlarına tavsiyelerde bulunacak. Kampta ayrıca, genel başkan yardımcıları da İmar ve Büyükşehir yasasıyla ilgili sunum yapacak.

KARNELERİNE BAKACAĞIZ

  • MHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kampla ilgili “Başkan seçilmeden önce, seçim arifesinde seçim taahhütleri arasında neler vardı? Bir yıl içinde neler yaptılar? Borçlar konusunda bir rahatlama sağlayabildiler mi? Başkanları, en çok ihtiyaç hissettikleri konularda bilgilendireceğiz. Farklı bakış açılarıyla konuları masaya yatıracağız. Bunun için sunumlar da yapacağız. Bir nevi karnelerine bakacağız” değerlendirmesini yaptı.

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