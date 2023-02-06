MHP deprem bölgesine milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderiyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremin ardından deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere bir heyet gönderildiği belirtildi.
11:05 . 6/02/2023 Pazartesi
IHA
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MHP’den yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla, deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere bir heyet gönderildiği belirtilerek,
“Aziz milletimizin yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz başkanlığında, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz”
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