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MHP Diyarbakır il başkanlığı kapatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır İl Teşkilatı'ndan kapanma kararı alındığını ve Diyarbakır il teşkilatının kapatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Diyarbakır il başkanlığı kapatıldı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti tüzüğü gereği Diyarbakır teşkilatının feshedildiğini açıkladı.

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