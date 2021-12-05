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POLİTİKA

MHP duyurdu: 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kuruluyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın (TATSAV) kurulması için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Yalçın, "Başbuğumuzun manevi mirasını korumak, adını, davasını ve bizlere emanet ettiği Türklük ülküsünü gerçek varisleri ve sahipleri olarak kıyamete kadar yaşatmak maksadıyla kendisinin adını taşıyan bir vakfın kurulması kararlaştırılmıştır" dedi.

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Haber Merkezi AA
MHP duyurdu: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruluyor
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş tarafından MHP ve Ülkücü Hareket'e bırakılan manevi ve siyasi mirasın, "vakıf görünümlü bir çatı altında örgütlenen maksatlı çevrelerce istismar gayretlerinin" arttığını kaydetti.

Bunun üzerine MHP tarafından harekete geçildiğini belirten Yalçın, "Başbuğumuzun manevi mirasını korumak, adını, davasını ve bizlere emanet ettiği Türklük ülküsünü gerçek varisleri ve sahipleri olarak kıyamete kadar yaşatmak maksadıyla kendisinin adını taşıyan bir vakfın kurulması kararlaştırılmıştır. 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır." bilgisini paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

Semih Yalçın, vakfın kısa adının "TATSAV" olacağını dile getirerek, "TATSAV faaliyete geçtikten sonra Alparslan Türkeş'i ve onun banisi olduğu Ülkücü Hareket'i bundan böyle hiç kimse istismar edemeyecektir. Bunu yapan ailesi de olsa, Alparslan Türkeş adının ve geride bıraktığı kutlu mirasın sinsi amaçlar için kullanmasına müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.

  • Ne olmuştu?
  • Alparslan Türkeş Vakfı'nın 28 Kasım’da düzenlediği “Alparslan Türkeş’i anma” etkinliğine, saldırı düzenlenmiş vakıf yetkilileri söz konusu kişileri MHP'li olduğunu açıklamıştı. Olay sırasında çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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