Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbula mitili attı
İSTANBUL

MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'a mitili attı

MHP lideri Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla üç gün boyunca sürdüreceği İstanbul programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
MHP lideri Bahçeli Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı
MHP lideri Bahçeli Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla üç gün boyunca sürdüreceği İstanbul programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Karayolu ile İstanbul'a gelişi sırasında, MHP İstanbul İl Teşkilatınca Çamlıca gişelerinde karşılanan Bahçeli'nin kentteki programları kapsamında il durağı partisinin Seyrantepe'deki İl Başkanlığı oldu.

Bahçeli, MHP İl Başkanlığında aralarında MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu'nun da bulunduğu çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Ziyarette, partisinin seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçeli, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaklaşık 1 saat kaldı.

Teşkilat da mitili atacak
GÜNDEM
Teşkilat da mitili atacak

Bahçeli yarından itibaren İstanbul'da olacak
GÜNDEM
Bahçeli yarından itibaren İstanbul'da olacak
Teröristlerin enselerindeyiz

Teröristlerin enselerindeyiz

Soylu, bugün gerçekleştirilen operasyona ilişkin konuştu.
Valiye küfür kabul edilemez

Valiye küfür kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Göreceğiz

Göreceğiz

​Trump, körfezdeki tankerlere İran'ın saldırdığını öne sürdü.
Son kez<br>3 aylık tatile çıktılar

Son kez
3 aylık tatile çıktılar

​18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Karnen geldi<br>sen niye gelmedin...

Karnen geldi
sen niye gelmedin...

​Şehit Eren Bülbül anısına düzenlenen karne boğazları düğümledi.
Cuma namazı kılınamadı

Cuma namazı kılınamadı

İdlib'deki yoğun hava saldırıları sivil yerleşim bölgelerine düzenleniyor.
Erik çekirdeği<br>dayağına tahliye

Erik çekirdeği
dayağına tahliye

Çocuğu feci şekilde dövmüştü, ilk duruşmada çıktı.
Can suyu olacak

Can suyu olacak

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...

Müslümanlar tedirgin

Müslümanlar tedirgin

Almanya'da saldırılar gün geçtikçe artıyor.
12 gün<br>sonra çekiliyor

12 gün
sonra çekiliyor

​6 bin 300 konuta 300 bin kişi başvuruda bulundu.
17 uçak için çağrı

17 uçak için çağrı

Sahipleri tarafından alınmaz ise ihaleyle satılacak.
Direnişin sembolü

Direnişin sembolü

Suriye Genç Milli Takımı eski kalecisi idi.
Polis Akademisi davasında karar

Polis Akademisi davasında karar

Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere ceza yağdı.
Bab-ı Ali'yi <br>sırtında taşıdı

Bab-ı Ali'yi
sırtında taşıdı

​Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz, Necip Fazıl Kısakürek'i bir de ondan dinleyin.
20 bin TL'yi aşıyor

20 bin TL'yi aşıyor

Otomobil sahibi yapacak iki büyük indirim avantajı
120 bin<br>dönümü vurdu

120 bin
dönümü vurdu

100 milyon liralık zarar tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.