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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır

00:4415/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
DHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz, milli diriliş destanı, işgal ve ihanete karşı milletin kıyamıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bahçeli, açıklamasında,
"Dokuz yıl önce haçlı emellerine hizmet ve refakat eden FETÖ ve iş birlikçi çevrelerin vatanımızı ele geçirme projesi yırtılıp atılmıştır. Bu uğurda 252 vatan evladı şehit düşmüş, binlerce vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi ve muazzez milletimizi saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kast etmeyi düşünen veya buna teşebbüs eden kim olursa olsun tarihi ve hukuki bedeli en ağır şekilde ödemesi mutlak bir sonuçtur. Devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet sonsuza kadar müdafaa edilecektir”
ifadelerine yer verdi.

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