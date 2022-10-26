MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Türk medyasının usta isimlerinden birisi olan, gazeteci ve sunucu vasıflarının yanı sıra hukukçu kimliğiyle de bilinen, aynı zamanda Türkçemizi çok güzel konuşup seslendiren Sayın Halit Kıvanç'ın vefatından duyduğum üzüntüyü özellikle ifade ediyorum.

Bu suretle Sayın Halit Kıvanç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı niyazlarımı iletiyor, mekanı cennet olsun diyorum."

Gazeteci Halit Kıvanç

Bu suretle Sayın Halit Kıvanç’a Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı niyazlarımı iletiyor, mekânı cennet olsun diyorum. REKLAM October 26, 2022

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