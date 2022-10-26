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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 97 yaşında vefat eden usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç için taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Bahçeliden Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Türk medyasının usta isimlerinden birisi olan, gazeteci ve sunucu vasıflarının yanı sıra hukukçu kimliğiyle de bilinen, aynı zamanda Türkçemizi çok güzel konuşup seslendiren Sayın Halit Kıvanç'ın vefatından duyduğum üzüntüyü özellikle ifade ediyorum.

Bu suretle Sayın Halit Kıvanç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı niyazlarımı iletiyor, mekanı cennet olsun diyorum."

Gazeteci Halit Kıvanç
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