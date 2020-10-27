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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Denemek isteyen varsa buyursun, denesin

Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Bizim verecek toprağımız yoktur, çizilecek sınırımız yoktur, bölünecek milletimiz yoktur. Yerli ve yabancı husumet cephesine dünyayı dar edecek imanımız vardır. Her işgal girişimini defedecek inanmış yüreğimiz vardır. Denemek isteyen varsa buyursun, denesin. Millet sevdalıları sonuna kadar buradadır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Osman Durmuş, inanmış bir ülkücü, çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, kısacası adam gibi adamdı. 57. Cumhuriyet Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olarak görev almış, gayreti, tecrübesi ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştır. Osman Durmuş'a rahmetler niyaz ediyorum, ailesine, sevenlerine, camiasına sabır ve metanet diliyorum.

Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş hayatını kaybetti
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Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş hayatını kaybetti

"DENEMEK İSTEYEN VARSA BUYURSUN, DENESİN"

Cumhuriyet Türk milletinin bağımsızlık onurudur. Cumhuriyet milli mücadelenin taçlanmış, milli gönüllerde taht kurmuş halidir. Şehit ve gazilerimizin bedelini çok ağır ödediği kahramanlık beratıdır. Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır. Hesap hatası yapanlar dökülen kanları unutmasınlar.

Bizim verecek toprağımız yoktur, çizilecek sınırımız yoktur, bölünecek milletimiz yoktur. Yerli ve yabancı husumet cephesine dünyayı dar edecek imanımız vardır. Her işgal girişimini defedecek inanmış yüreğimiz vardır. Denemek isteyen varsa, buyursun, denesin. Millet sevdalıları sonuna kadar buradadır.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kök salarak olgunlaşmasıdır. Parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne abuk subuk eleştiri getirenlerin iddiaları çürüktür. Bu emeli taşıyanlar önce kendilerine çeki düzen vermelidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hastalık tedavi edilmiştir. Kriz severlerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları normaldir. Bu tip siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir. Türk milleti, kimin kime hangi yalan ve ayak oyununu fısıldadığını açıkça görmekte, notlarını sandıkta değerlendirmek üzere almaktadır.

Bahçeli
OYNAT 01:29
Bahçeli "pasta" gafına kendisi de güldü
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında askıda ekmek kampanyasını eleştiren muhalefet partilerini eleştirdi. 'Ekmek yoksa pasta yesinler' sözüne atıfta bulunmak isteyen Bahçeli, 'pasta' ifadesini telaffuz ederken takıldı. 'Yemediğimiz için aklımıza da gelmiyor' diyen MHP lideri o kendi gafına güldü.


"ÇIKSINLAR SOKAĞA DA GÖRSÜNLER HANYAYI KONYAYI"

Cumhur ittifakı yedi düvele direnmektedir. CHP, HDP, İYİ Parti Türk milletine gelecek vaat edemez. Siyaseti sokağa havale edenlerin sonuç meçhuldür.

Milletimizin istediği kaos değil, huzur, gelişme, birlik ve beraberliktir. Siyaseti sokağa havale edenlerin sonu elbette meçhuldür. Biden'ın sokağa dökülün tavsiyesi son derece uyanık olmamızı gerektirir. Neymiş sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş. Yeni Meclis oluşmalıymış.

Hele bir çıksınlar sokağa da görsünler hanyayı konyayı. Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokağın girdabına bırakılmayacak, sokağın serserilerine teslim edilmeyecektir.

ASKIDA EKMEK KAMPANYASI

Askıda ekmek kampanyamızı eleştirenlerin alayı ümidini sokağa bağlamıştır. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan haberimiz olmamış. Dünyanın her yerinde ekmek alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır. Nasıl olsa ekmek derdiniz yok, vatandaşlarımızla ilgili kaygınız da yok.

Askıda ekmek vardır ama size sokakta hayır yoktur. Var diyorsanız sonuçlarını göze almaya hazırsınız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu suskunluk, bu durgunluk Türk'e yakışıyor mu?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bu suskunluk, bu durgunluk Türk'e yakışıyor mu?

"MACRON AKLİ MELEKELERİNİ HEPTEN KAYBETMİŞ"

Macron akli melekelerini hepten kaybetmiş. Kafa yoracak başka bir konusu, gündemi yok mudur? Biliyor ve inanıyoruz ki, kıyamete kadar hak din İslam'dır. Dinin sahibi Allah'tır, Macron'un sahibi kimdir? Batı'daki İslam karşıtlığı alarm verici seviyededir. Tüm İslam alemi ve Türk halkı bir arada yer almalıdır.

Bizim kimsenin kilisesinde, havrasında gözümüz yoktur. İslam'a yönelik saldırı ve sabotajlara tahammülümüz yoktur, olamayacaktır. Türk milleti inançlara saygılıdır, kendi inancına saygı duyulmasını beklemesi de en doğal hakkıdır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot çağrısı: Sakın Fransız markaları satın almayın

ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRILARI

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da kahramanca mesafe almaktadır. Üç kent merkezinde, üç kasabada 150 civarında köy ile bazı önemli tepelerde işgal sonlandırılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'tür. İşgalci Ermenistan haksızdır, hukuksuzdur, teröristtir. Korkakça arkadan saldıran Ermenistan'dır. Bir yanda diyalog çağrısı yapan ülkelerin diğer yanda Ermenilere silah yardımı yapması tarihin şahit olduğu en korkunç ikiyüzlülüktür. İnsani ateşkesi ihlal eden bir kez daha Ermenistan olmuştur. Ateşkes aldatmadır, oyalamadır, zaman kazanmadır. Vatan toprakları sonuna kadar mücadele ile alınacaktır.

Devlet Bahçeli,
OYNAT 00:57
Devlet Bahçeli, "Tarih birdir ve bütündür, adı da Türk tarihidir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Eskiden bugüne kadar gelen konuların, geçmişin bilgisi ve geleceğin ufku ile yorumlanması gerektiğini belirten Bahçeli, 'Bizim tarih anlayışımız devri, coğrafya algımız dönemsel değildir. Tarih ve coğrafyaya baktığımızda gördüğümüz dağınık parçalardan, birbirinden kopuk paydalardan müteşekkil bir yapı da değildir. Tarih birdir ve bütündür, adı da Türk tarihidir. Coğrafya birdir ve bellidir, adı da Türk vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergahından kategorik bir kopuş, kesif bir ayrılış, keskin bir sapış olarak görülemeyecek asla gösterilemeyecektir. Aksi teşebbüs ve tevessüller tarihsizliktir, tahammülsüzlüktür, köksüzlüğün tezahürüdür” ifadelerini kullandı.


HATAY'DAKİ PATLAMA

ABD büyükelçiliğinin, İstanbul başta olmak üzere birçok ilimiz ile ilgili uyarısı sonrası bu olayın olması kuşkularımızı artırmıştır. Vatandaşlarına kalabalıktan uzak durması konusundaki uyarıları ile ilgili bilgi ve belgeleri ülkemiz ile paylaşmadı ise art niyetli bir durum vardır. Terör ve terörizmi araç olarak kullanan çevreleri lanetliyorum.

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