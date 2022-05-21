MHP heyeti Diyarbakır’a çıkarma yaptı

Mustafa Destici'den muhalefete 'İsveç ve Finlandiya' tepkisi: Kış uykusuna yatmışlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda muhalefet kanadından ses çıkmadığını belirten Destici, 'Muhalefet veto hakkında kış uykusuna yatmış vaziyette. Konuşmuyor ve yorum yapmıyor. Konuşanların da ne dedikleri tam anlaşılmıyor. NATO ve Avrupa Birliği lehine açıklamalarda bulunduklarını görüyorum. Batı ile ilişkilerine zeval gelsin istemiyorlar. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de oy almak istiyorlar.' dedi.