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POLİTİKA

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem PKK'lı teröristlere idam istedi: Bunların ancak leşi yüreğimizi soğutur

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Taksim'de gerçekleşen hain saldırının ardından açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Bu zalimler, bu seri katiller, caniler için idam cezası getirilmelidir. Bu katliamı gerçekleştiren şerefsiz, alçak bebek katilleri, kanlarında boğulmalılar. İnsanım diyen herkes, vicdan sahibi her vatandaşımızın arzusu bu yöndedir. Bunların leşi yüreğimizi soğutur ancak." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem PKKlı teröristlere idam istedi: Bunların ancak leşi yüreğimizi soğutur
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem

Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz gün İstanbul'u kana buladı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

MHP'Lİ ERDEM: BUNLARIN LEŞİ YÜREĞİMİZİ SOĞUTUR ANCAK

Hain saldırıya ilişkin açıklamada bulunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem teröristlerin idamla cezalandırılmasını istedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zalimler, bu seri katiller, caniler için idam cezası getirilmelidir. Bu katliamı gerçekleştiren şerefsiz, alçak bebek katilleri, kanlarında boğulmalılar. İnsanım diyen herkes, vicdan sahibi her vatandaşımızın arzusu bu yöndedir. Bunların leşi yüreğimizi soğutur ancak.

"DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Türkiye’nin yükselişini engellemek isteyen iç ve dış işgal cephesi, cüretkarlığının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir. Hiçbir zaman teröre aman vermeyeceğiz. Paniğe kapılmayacağız, korkmayacağız, yılmayacağız, birbirimize, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacağız. Yeneceğiz."

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