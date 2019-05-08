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Gündem MHP İstanbula taşınacak
POLİTİKA

MHP İstanbul’a taşınacak

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP, İstanbul seçimi için çalışmaya Cumartesi günü başlayacak. Bahçeli, teşkilatla bir araya gelerek seçim stratejisini planlayacak. Bahçeli’nin 23 Haziran’a kadar İstanbul’da kalması planlanıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da “Teşkilatların tamamı yönünü İstanbul’a çevirecek. Anadolu’yu siyaseten İstanbul’a taşıyacağız” dedi.

Fazlı Şahan Nur Banu Aras Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli

Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından Cumhur İttifakı güçlerini İstanbul’a yığacak. 31 Mart seçim sürecinde yapılan hataların tekrarlanmamasına özen gösterilecek. Kampanya yeniden gözden geçirilecek ve millette karşılığı olmayan söylemler değiştirilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini yenileme kararı sonrasında siyasi partiler hareketlendi. Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin yetkili kurulları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında karar sonrasında toplandı. Toplantılarda İstanbul seçimi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Erdoğan’ın seçim sürecinde İstanbul programlarına ağırlık vermesi bekleniyor. Ayrıca bakanlar ve milletvekilleri başta olmak üzere tüm AK Parti kadroları da teyakkuz halinde olacak. İstanbul için yürütülecek seçim kampanyası da yeniden gözden geçirilecek.

SÖYLEMDE REVİZYON

AK Parti’nin ilgili kurmayları tarafından seçim sonuçlarına ilişkin raporlar çerçevesinde kampanya söylemleri de revize edilecek. 31 Mart seçim sürecinde halkta karşılık bulmayan ya da beğenilmeyen söylemler değiştirilecek. Seçim stratejisinde kozmopolit kent olan İstanbul’un demografik yapısı etkili olacak. AK Parti, kente en çok göç veren illerin il başkanları ve teşkilatları ile çalışmalar yürütecek. Demografik yapıya göre Cumhur İttifakı’nın milletvekilleri İstanbul’da görev yapacak.

BAHÇELİ CUMARTESİ İSTANBUL’DA

İttifakın bir diğer ortağı MHP’de ise seçim çalışmalarına başlanması talimatı verildi. Bahçeli, İstanbul’daki seçim çalışmalarına cumartesi günü başlayacak. Bahçeli, cumartesi teşkilatla bir araya gelerek seçim stratejisi hakkında değerlendirme yapacak. Bahçeli’nin seçim gününe kadar İstanbul’da kalması planlanıyor. 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak seçim için bu sefer farklı bir strateji izleyecek olan Bahçeli, 80 ilin il başkanlarını peyderpey Ankara’ya çağıracak. Bu kapsamda ilk aşamada yarın İstanbul’da 250 binin üzerinde hemşerisi olan 15 ilin başkanıyla görüşecek.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Türkiye’de bulunan teşkilatların tamamı yönünü ve yüzünü İstanbul’a çevirecek. Anadolu’yu siyaseten İstanbul’a taşıyacağız” dedi.

  • Ortak miting netleşecek
  • İstanbul kampanyasında ittifak ruhu da güçlendirilecek. Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler aday etrafında daha sıkı kenetlenecek. Partiler hem birlikte hem de tek tek yapacağı çalışmalarda adayın başarısını hedefleyecek. Bu kapsamda iki liderin birlikte düzenleyeceği yeni bir İstanbul mitingi de planlanıyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin İstanbul stratejisi kapsamında önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesinin ardından ortak miting yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

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