MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "altılı masanın aday belirleme anketini" değerlendirirken, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır" dedi.

Bahçeli, bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OYNAT 00:41 MHP lideri Bahçeli 6'lı masanın ortak aday anketini değerlendirdi: Tercihim sınıf arkadaşım olur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'altılı masanın aday belirleme anketini' değerlendirirken, 'Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır' dedi.



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Altılı masanın aday belirleme anketine ilişkin bir soruya Bahçeli, "15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim" yanıtını verdi.

Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır" ifadesini kullandı.

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