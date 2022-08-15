Gündem MHP lideri Bahçeli Akşenerin kadından imam olmaz sözlerini Kılıçdaroğluna sordu Buna ne diyeceksin?
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli Akşener'in 'kadından imam olmaz' sözlerini Kılıçdaroğlu'na sordu: Buna ne diyeceksin?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir. Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur." dedi. Ayrıca Bahçeli Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin 'kadından imam olmaz' sözlerini değerlendirdi, kamuoyu şirketlerine anketler üzerinden tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli Akşenerin kadından imam olmaz sözlerini Kılıçdaroğluna sordu: Buna ne diyeceksin?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. MHP lideri, "Müstakbel başbakanlık pozu veren bir şahsın hal-i pürmelali mizah konusu olmasının yanı sıra, "kadından imam olmaz" çıkışı ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu'nun buna ne diyeceği, nasıl bir yorum getireceği hala belirsizliğini koruyan bir muammadır" dedi.

Bahçeli, kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine ilişkin, "Bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı oy oranı bazında aşağı çekip zillet ittifakını yüksek gösteren laçkalaşmış kamuoyu araştırma şirketleri esasen dış bağlantılı hain bir kurgunun içimize kadar sızmış lejyonlarıdır. Bu köksüz anketçilerden elbette hukuk nezdinde ve maşeri vicdan eşliğinde hesap sorulacaktır" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

Türkiye'mizin istikrarlı ve iddialı ilerleyiş ve yükseliş süreci hem ülke içinde hem de ülke dışında emeli ve hedefi makus olan siyasi zihniyetler ve bunun haricindeki menfur mihraklar tarafından kaygıyla izlenmektedir. Özellikle zillet ittifakı korkuya düşmüş, telaşa kapılmıştır. Siyasi rant ve çıkar devşirmek uğruna toplumsal huzur ve güveni baltalayan, bu suretle fitne seferine çıkartılan muhalefet partileri Türkiye'nin milli ve tarihsel haklarına kesif bir cephe açmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve diğer zillet ortakları zıvanadan çıkmakla kalmamışlar, artık bayağılıklarını ve bağnazlıklarını her saha ve zeminde deşifre etmişlerdir.

  • Türk siyaset hayatı ruhunu ve gururunu emperyalizme satan, kullanım ömrünü zalimlerin insafına bırakan malum ve mahut partiler eliyle karalanmış, sistematik olarak kundaklanmıştır.

Akşener fetvayı verdi: Kadından Cumhurbaşkanı olmaz
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Akşener fetvayı verdi: Kadından Cumhurbaşkanı olmaz

'İzahı ve ifadesi olmayan bir çarpıklık noktasına ulaşmıştır'

Karşımızdaki mide bulandırıcı tablo ülkemiz aleyhine olduğu kadar demokrasi adına da vahim bir tehdit olarak belirginlik kazanmıştır. Bir masa etrafında toplanıp PKK ve FETÖ'nün senaryolarına gönüllüce boyun eğen altı partinin Türkiye karşıtlığı, milli değerlerimizle kutuplaşması izahı ve ifadesi olmayan bir çarpıklık noktasına ulaşmıştır. Emperyalizme taşeronluk yapan bu partilerin tezvirat ve tefrikaları da tahammül sınırlarını tehlikeli şekilde aşmıştır. Henüz Cumhurbaşkanı adayını dahi belirlemekten aciz bir siyasi güruhun hiç kuşkusuz aziz milletimize ve ülkemize sağlayacağı bir şey olmadığı gibi, bu kapsamda ümit var olması dahi boş bir hayal, boşuna bir beklentidir.

Müstakbel başbakanlık pozu veren bir şahsın hal-i pürmelali mizah konusu olmasının yanı sıra, "kadından imam olmaz" çıkışı ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu'nun buna ne diyeceği, nasıl bir yorum getireceği hala belirsizliğini koruyan bir muammadır.

Akşener fetvayı verdi: Kadından Cumhurbaşkanı olmaz
OYNAT 00:35
Akşener fetvayı verdi: Kadından Cumhurbaşkanı olmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir ziyareti sırasında cumhurbaşkanı adayı olmayacağını yineledi. Kadından imam olmayacağını belirten Akşener, 'Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim' dedi. Akşener'in bu sözleri akıllara 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanlığı adaylığını getirdi.


  • Sokak sokak gezip konuştuğu esnaflarımızdan istediği cevapları alamayınca kabalaşan ve kaskatı kesilen zihniyetlerin ne iyiliğinden, ne iradesinden, ne de demokratik nezaketinden bahsetmek mümkündür.

'Bu köksüz anketçilerden hesap sorulacak'

Bir kısım tetikçi gazeteciyi ve bazı tasmalı anket şirketini maaşa bağlayan, belirli aralıklarla algı operasyonu yaptıran partilerin foyası nihayetinde ortaya çıkmıştır. Demokrasi kalpazanları, hukuk katliamcıları, milli irade dolandırıcıları zillet ittifakı çatısı altında birleşmiş ve buluşmuştur. Aziz milletimizin iradesini gasp ve rehin almak amacıyla sipariş anketleri yayımlatanların düzenbaz siyaset taktikleri ayaklarına dolanmıştır.

Bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı oy oranı bazında aşağı çekip zillet ittifakını yüksek gösteren laçkalaşmış kamuoyu araştırma şirketleri esasen dış bağlantılı hain bir kurgunun içimize kadar sızmış lejyonlarıdır.

Bu köksüz anketçilerden elbette hukuk nezdinde ve maşeri vicdan eşliğinde hesap sorulacaktır.

Vaki hesaptan hiçbir demokrasi infazcısı kaçamayacaktır.

Türkiye'nin var oluş mücadelesini, 2023'ün muazzez hedeflerini, gücüne güç katan istikbal ve istiklal müdafaasını engelleme hevesinde olan ciğeri beş para etmez odaklar mutlaka kaybedeceklerdir.

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