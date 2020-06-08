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Gündem MHP Lideri Bahçeli Ayasofyadan ezan sesi yükselecek
POLİTİKA

MHP Lideri Bahçeli: Ayasofya’dan ezan sesi yükselecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunan Bakan'ın tehditvari açıklamalarına sert tepki gösterirken, Ayasofya'nın cami olması ile ilgili yapılacak çalışmalara destek verdi. Bahçeli, "Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" dedi.

Haber Merkezi DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı açıklama ile gündemi değerlendirdi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir. Nitekim kanun önünde herkes eşittir. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı veya özgürlüğü yoktur. Milletvekili sıfatını taşımalarına rağmen suç işlemiş şahısların, diğer tutuklu ve hükümlü kişilerin aksine, milletvekilliğinin sağladığı haklardan istifade talepleri, anayasal bir kuralın dönem sonuna bırakılmasını istemeleri kınanması gereken bir çelişki, aynı zamanda da haksızlıktır.

Sokağa göz kırpan, sokakta gelecek arayan, yeni bir Gezi çıkmazına umut bağlayan kim olursa olsun karşılarında Türk devletinin kudretini bulacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti, stratejik bir tehdide dönüşen Yunanistan’ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer milli konulardaki alçak hesaplarını alt üst edecek muktedirliğe sahiptir.

Son günlerde Yunanistan'ın sivil ve askeri yöneticilerinden gelen tehditvari açıklamalar milli tahammülü zorlamaktadır.

Ayasofya'dan çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir.

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