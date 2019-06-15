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İSTANBUL

MHP lideri Bahçeli: İstanbul proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, STK Meslek Odaları İş Dünyası Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin "İstanbul kukla ve proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli bir şehirdir. Hiçbir vasfı olmadan İstanbul'un kaderiyle oynamaya çalışan siyasi defolara tarihten aldığımız ilhamla sonuna kadar direneceğiz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, STK Meslek Odaları İş Dünyası Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'yi teslim almak isteyen odaklar adı konuşmamış bir savaşın fitilini ateşlemişlerdir.

3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız da düşmanlar tarafından sarılmış durumdadır.

Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı. Dev uyanmakla kalmadı, zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı.

Yeni bir çağın ayak sesleri çok şükür duyulmaya başlanmıştır.

İstanbul kukla ve proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli bir şehirdir. Hiçbir vasfı olmadan İstanbul'un kaderiyle oynamaya çalışan siyasi defolara tarihten aldığımız ilhamla sonuna kadar direneceğiz.

Proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli

Proje isimlere teslim
edilmeyecek kadar önemli

MHP lideri ​Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu.
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