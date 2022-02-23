MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu suçüstü yakalandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP öncülüğünde bir araya gelen 6 partinin ‘yuvarlak masa’ toplantısına çattı. Bahçeli şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yuvarlak masanın altında yuvarlanan bölücülük odağı HDP’yi daha fazla saklayamamıştır. HDP’nin yok sayılamayacağını söylemek durumunda kalmıştır. İşte bu suçüstü halidir.”

ONURSUZ İLİŞKİYİ ORTAYA KOYDU

“İşte bu itirafname CHP-PKK-HDP ve diğer zillet partileri arasındaki onursuz ilişkiyi tekraren gözler önüne sermiştir. Zira HDP’lilerin periyodik olarak dile getirdikleri tehditvari beyanları zilletin diğer ortaklarını fazlasıyla uyarmış, dahası uykularını kaçırmış ve masanın altındaki bölücü köstebeğin sisli yüz hattının netleşmesini sağlamıştır. Yuvarlak masa toplantısı hususunda en sivri çıkışı beklendiği gibi altılı ganyanın favorisi Kobanili serok Ahmet yapmıştır. Serokun akıl sağlığıyla ilgili ciddi endişeler taşıdığımı, derhal tıbbi bir müdahaleyle karantina altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Yazık olacak seroka, bu gidişle sefil düşecek. Davutoğlu, ahlakının buharlaştığını kanıtlamıştır.”

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AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜLER

Tarkan’ın Geççek şarkısına da değinen Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

“Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazdı. Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır. 6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz, bu rakamı ters çevirdiğimizde tabiatıyla 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil, görmek. Biz 6’ya bakınca gördüğümüz 6 oktur, yuvarlak masa çevresinde kurulan tuzaktır. 6’yı çevirip 9 rakamına bakınca da gördüğümüz parlayan 9 Işık’tır.”

OYNAT 00:59 Devlet Bahçeli'den muhalefete yeni 'Tarkan şarkısı' tavsiyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada 'Tarkan'ın şarkı sözlerini beka meselesine bağlayacağımı söyleyenler, şimdi dağılabilirler. Konuşmalarıma merak salanlar fazla çırpınmasınlar, bilsinler ki karga, bülbüle taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Herkes kendi işine bakmalı, kendi alanıyla sınırlı kalmalıdır' şeklinde konuştu. . BiP'te paylaş

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TARKAN’DAN TARZAN ÇIKMAZ

“Tarkan şarkı sözleriyle Kovid -19 dönemini kast ettiğini söylüyor, hayır, iktidarı kast ettin, onların gideceğini söyledin dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucuları mevzi üstüne mevzie girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp, bu saptırmanın kime ne faydası vardır? İktidar şarkıyla kurulmadı, velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz. Buradan zillet ittifakına ekmek çıkmaz. Tarkan’dan zilletin Tarzan’ı çıkartılamaz. Bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sayfası açmanın hiç kimseye sağlayacağı bir şey yoktur.”

Rusya yangına körükle gidiyor

Rusya - Ukrayna krizine değinen MHP lidere Bahçeli, “Bu iki ülke arasında sıcak gerginliği tırmandıran söz ve eylemlerin gittikçe yoğunluk kazandığı gözlemlenmektedir. Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Duma’da ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı birer bağımsız cumhuriyet olarak tanınmasını içeren tasarının onaylanarak Putin’e sunulması yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır. Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne hiç kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz. Diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yol olduğuna inanıyoruz. Savaş çığırtkanlığı yapan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığı kanaatindeyiz” dedi.

Ne geziyor Münih’te?

qİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Münih Güvenlik Konferansı’na katılmasına değinen Bahçeli şunları söyledi: “Belediyenin işleri bitti de sırayı Münih Güvenlik Konferansı mı aldı? Münih’te hangi sıfat, hangi görev ile bulunmuştur? Bu şahıs ne geziyor Münih’te? Neyin lobi çalışmasını yapıyor? Hiç utanmadan, Türkiye’yi kötülemiştir. Devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir.”

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