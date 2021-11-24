MHP lideri Bahçeli: Kur operasyonu boşuna çaba

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ekonomi vasıtasıyla Türkiye’ye saldıranlara; vatandaşları faiz, kur, enflasyon sarmalına hapsetmek için uğraşanlara fırsat ve izin vermemenin, kalbi vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.
FAİZ KAMBURDUR
Devlet Bahçeli, yalnızca enflasyon ile mücadele değil, ekonominin tümü için çözülmesi gereken öncelikli konunun; politika uygulamasındaki belirsizliğin ortadan kaldırılması olduğunu anlattı. Bahçeli, para politikası ve Merkez Bankası’nı baz alan, kamu maliyesinin rolünün ikinci planda tutulduğu ve enflasyon ile mücadeleyi yalnızca faize bağlayan politikanın, çözüm üretmede yetersiz kaldığının, deneyimleriyle sabit olduğunu dile getirdi. Kararlı ve istikrarlı para politikası uygulanması kadar, kaynakların etkin kullanımı önündeki engelleri tespit eden, bunları çözecek bir kamu maliyesi yaklaşımına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Bahçeli, “Türkiye, faiz kamburundan kurtulmalıdır. Faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir. Ülkemiz şu anda dünyada faiz oranının yüksekliği açısından ilk on ülkeden biri, Avrupa’nın da zirvesindedir. Faiz, geleceğimizden çalmaktadır.” ifadesini kullandı.
50+1 tartışmalarına nokta
- Gazetelerde, televizyon ekranlarında hala yüzde 50 artı 1 tartışmasının kıyasıya devam ettiğini anımsatan Bahçeli, tam bir kafa karışıklığının hakim olduğunu belirtti. “Şimdi beni iyi dinlesinler, onlara yüzde 50 artı 1 anlatayım da biraz ders alsınlar, sonuç çıkarsınlar, bu konuyu da daha fazla sündürüp sağa sola çekiştirmesinler.” diyen Bahçeli, dünyada cumhurbaşkanı veya devlet başkanını halkın seçtiği 99 ülkede geçerli oyların yüzde 50 artı 1’ini alan adayın seçilmesinin, anayasal norm olarak kabul edildiğini aktardı.
MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDE OLAMAZ
Bahçeli, “Geldiğimiz bu aşamada, yeni yönetim sistemi kapsamında Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunu mutlak surette tartışmaya açmak hem demokrasinin hem de milli iradenin gereğidir” ifadelerini kullandı.