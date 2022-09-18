MHP Lideri Bahçeli: Sevr'de aklı kalmış olanlar var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI MHP lideri Devlet Bahçeli Kayseri'de "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuşuyor. https://t.co/aNMtiwSwHc — Yeni Şafak (@yenisafak) September 18, 2022

Türkiye geçmişinden kaçan ülke konumunda düşürülmek isteniyor. Sevr'de aklı kalmış olanlar var.

Zulüm cephesi zillet ittifakı denge kaybına uğrasın. Anket şirketlerini, kiralık gazetecileri parayla yemleyip yalan rüzgarı estiriyorlar.

Türkiye geçmişinden kaçan kendine güveni olmayan ülke durumuna düşürülmek isteniyor. Bunun adı zillettir.

Bizi arayan anketlerde değil, camide, cemevinde, tarlada arasın. Bizi arayan anketlerde değil milyonların kalbinde arasın.

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Vakit yaklaştıkça millet ittifakı korkuya kapılıyor.

Kılıçdaroğlu Türk milletinin demokratik cezasından asla kurtulamayacak. Zilletin diğer üyeleri birbirine düşecek.

Bir isimde uzlaşamayanlar Türkiye'ye güven vermesin. Onların adayı şu olmuş bu olmuş önemli değil. Bu terazi bu sıkleti çekmez. Zillet ittifakından hiçbir halt olmaz.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir