MHP lideri Bahçeli'den 28 gün eleştirisi

MHP lideri Bahçeli gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Bedelli askerlikteki 28 günlük teorik eğitimi doğru bulmadığını ifade eden Bahçeli, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir" dedi.

Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse “yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 20 Temmuz 2018

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde: