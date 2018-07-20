Gündem MHP lideri Bahçeliden 28 gün eleştirisi
ANKARA

Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den 28 gün eleştirisi - MHP lideri Bahçeli'den bedelli açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den 28 gün eleştirisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir." dedi.

Haber Merkezi AA
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP lideri Bahçeli gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Bedelli askerlikteki 28 günlük teorik eğitimi doğru bulmadığını ifade eden Bahçeli, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir" dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

  • Kıbrıs; 'çözüm oldu olmadı', 'anlaşma sağlandı sağlanmadı' karmaşasına havale edilemeyecek büyük bir değerdir, nitekim tarih ve hatıralarımızın kalp atışıdır. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Bu gerçek değişmeyecek, değiştirmeye yeltenenler ademe mahkum olacaklar, hayat boyu mahcubiyet yaşayacaklardır. İki kesimli, adaletin ve eşitliğin paydasında buluşmuş iki toplumlu bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ulaşılırsa ne ala, aksi halde kendi göbek bağımızı kesecek gücümüz, kendi ayaklarımız üzerinde duracak takat ve özgüvenimiz hamd olsun vardır, yeri geldiğinde bu gösterilecektir.
  • Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir.
  • İsrail’in ırkçı girişimi ve Filistinli kardeşlerimizi yok sayan bu yasal düzenlemesini kınıyor, adım adım felakete doğru kaydığını ikazla ifade ve ilan ediyorum. Bu terazi bu sıkleti çekmez, Evanjelist ve Kabala tertibi asla dikiş tutmaz.
28 gün eleştirisi

28 gün eleştirisi

​Bahçeli, bedelli askerlikteki 28 günlük eğitimi doğru bulmadı.
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