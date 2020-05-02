Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem MHP lideri Bahçeliden darbe imasına sert tepki
ANKARA

MHP lideri Bahçeli'den 'darbe iması'na sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında CHP'nin demokrasiyi felç etmeye yönelik yaptığı darbe imalarına sert tepki gösteren Bahçeli, "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir. Milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

CHP Milletvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun art arda yaptıkları darbe çağrışımı söylemlerine MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Bahçeli, “Küresel salgın döneminde, milli şuurun muhkem ve muteber bir uyanışı olan 3 Mayıs 1944 Milliyetçiler Günü’nü idrak ediyoruz. Merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın ifadesiyle söylersek, 3 Mayıs 1944 Türkçülerin ızdırabı ile yoğrulmuş bir dönüm günüdür. Hangi zaviyeden tahlil ve tetkik edersek edelim, kozmopolitlik yanlış bir görüş mahsulü, yozlaşmış bir anlayış mecmudur. Komünizm ile kozmopolitizm aynı madalyonun birbirini tamamlayan iki ayrı yüzü gibidir” sözlerine yer verdi.

Darbe tehdidine tokat gibi cevap: Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir
GÜNDEM
Darbe tehdidine tokat gibi cevap: Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir

Milliyetçiliğe karşı gösterilen husumet

Bahçeli her milli devletin, tahkim ve temin ettiği adalet ve ahlak düzeni sayesinde medeniyet mektebi, mensubiyet ve meftuniyet merkezi olduğunu belirterek, “Milliyetçilik ise bu mektebin biteviye iradi güvencesi, bahse konu merkezin bilenmiş ve billurlaşmış fikri gücüdür. Milliyetçiliğe karşı gösterilen husumet aleni itiraf edilmese de aynısıyla millet ve milliyet hislerine duyulan hazımsızlıkla ilgili ve ilişkilidir. Millet dediğimiz beşeri cevher, uzun tarihi olan mücadelelerin, müşterek fedakârlıkların, müstesna sadakat duygularının parlak bir sonucudur.

"İnanç ve iddialarından taviz vermemişlerdir"Hem milletin hem de milliyetin dayanağı kahramanlıklarla dolu tarihi olduğu kadar acılarla pekişmiş tecrübeleridir. 3 Mayıs 1944’ün kahraman simaları bu gerçekleri özümsemiş, sivil, demokratik ve meşru bir direniş ruhuyla dönemin devlet ve siyaset zihniyetine haklı itirazlarını seslendirmişlerdir. Bunu yaparken korkuya teslim olmamışlardır. İnanç ve iddialarından taviz vermemişlerdir. Akıbet mahkûmiyet de olsa duruşlarından, gelecek hayal ve hedeflerinden geri düşmemişlerdir” ifadelerini kullandı.

Yalanı bile utandırdılar: CHP içindeki 'şizofren kitle' tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda
GÜNDEM
Yalanı bile utandırdılar: CHP içindeki 'şizofren kitle' tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda

“Milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler”

Bahçeli mesajında milliyetçiliğin demokrasiyle özdeşliğinin ve derin izlerinin olduğunu belirterek, “Tam bağımsızlık ve hürriyetle birlikteliğinin kanıt ve kararlarını hiç kuşku yok ki 1940’lı yılların hüzün dolu sayfalarında görmek mümkündür. Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir.

1 Mayıs yüzsüzleri: Polis ekiplerine saldıran DİSK'e ait çelenki beş HDP, üç CHP ve bir TİP milletvekili Taksim Anıtı'na bıraktı
GÜNDEM
1 Mayıs yüzsüzleri: Polis ekiplerine saldıran DİSK'e ait çelenki beş HDP, üç CHP ve bir TİP milletvekili Taksim Anıtı'na bıraktı
  • Müstebit kafalar, millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, “bir şekilde” sözüyle ateşle oynamaktadır. Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır. Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir. Türk milliyetçiliği geçmişte nasıl haksızlığa ve hıyanete direnmişse, günümüz de aynısını şevkle, heyecanla, imanla ifa etmektedir. Kaldı ki 3 Mayıs Milliyetçiler Günü; haksızlığa, mahrumiyete, eziyete, işkenceye, işbirlikçiliğe sabır, salabet, sağduyu, inanç, akıl ve azimle meydan okumanın ifade ve ilan kudretidir. Ve de her zaman saygıyla yâd edilecek, Türkçü/Turancı milliyetçi gönüllerde onurla yaşayıp yaşatılacaktır” cümlelerini kaydetti.
Abone Ol Google News
Ateşle oynuyorlar

Ateşle oynuyorlar

​MHP lideri Bahçeli'den 'darbe iması'na sert tepki
Özdilin arsası denize kaydı!

Özdil'in arsası denize kaydı!

​Bodrum 7 milyon dolarlık usulsüzlükle çalkalanıyor.
İnlerine giriyoruz

İnlerine giriyoruz

​MİT Kuzey Irak'ta destan yazıyor: Gara'da 2 terörist öldürüldü.
Belçika başbakana gülüyor

Belçika başbakana gülüyor

​Maskeyi bir türlü doğru takamayınca alay konusu oldu.
Savcı karşısında<br> çark etti

Savcı karşısında
çark etti

'​Altun'un evini çekmesi için başkanıma talimat vermedim' dedi.
Yerli solunum cihazı Somali'de

Yerli solunum cihazı Somali'de

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi cihazlar kara kıtaya ulaştı.

Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.

Miniklerin<br>ramazan köşeleri

Miniklerin
ramazan köşeleri

Çocuklar evlerinin bir köşesini mübarek aya özel süsledi.
Cenaze namazı pahalıya patladı

Cenaze namazı pahalıya patladı

Köyde koronadan ölen sayısı 2'ye, vaka sayısı 60'a yükseldi.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
İki milyon<br>adet ele geçirildi

İki milyon
adet ele geçirildi

​Mutfak eşyası diye beyan ettiler, bakın ne çıktı.
Büyüklerimizi arayıp<br>#baştacımızsın diyoruz

Büyüklerimizi arayıp
#baştacımızsın diyoruz

Areda Survey'in 65 yaş üstü için yaptığı araştırma bizi de harekete geçirdi.
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yapımına başlandı.
Uçan bilgisayar

Uçan bilgisayar

500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.