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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den Ermenistan'a tepki: Türk milleti soydaşlarının arkasındadır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bahçeli, "Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeliden Ermenistana tepki: Türk milleti soydaşlarının arkasındadır
MHP lideri Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bahçeli şunları söyledi: "Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan'ın Karabağ'daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir.12 Eylül gecesinden itibaren Azerbaycan sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametinde Ermeni silahlı unsurlarının alçak saldırısı sonucunda 50 Azerbaycan neferi şehit olmuş, çok sayıda nefer de yaralanmıştır. Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir.

Ermenistan'dan sınırda provokasyon: Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
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Ermenistan'dan sınırda provokasyon: Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

'KARABAĞ'A UZANAN ELLER KIRILIR'

Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ'ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye'nin desteği de tam ve eksiksizdir.Ermenistan'ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür.

Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla imha ettiği Ermeni tankları şimdi de Rusya'daki Uluslararası Ordu Oyunları'nda alay konusu oldu
OYNAT 01:15
Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla imha ettiği Ermeni tankları şimdi de Rusya'daki Uluslararası Ordu Oyunları'nda alay konusu oldu
Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla imha ettiği Ermeni tankları, bu kez Rusya'da düzenlenen 'Uluslararası Ordu Oyunları' kapsamında gerçekleştirilen tank biatlonu müsabakasında alay konusu oldu. Drift atarken çamura saplanan Ermeni tankının bir çekici yardımıyla kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı. Kurtarılmasının ardından bu kez de yolunu kaybeden Ermenistan tank ekibi, müsabakayı sonuncu olarak tamamladı.
  • Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Unutulmasın ki, bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir."
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