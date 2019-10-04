Gündem MHP lideri Bahçeliden flaş açıklamalar CHP Genel Başkanının dokunulmazlığı kaldırılmalı, Kılıçdaroğlunun ikbal hesapları milli güvenliğimizi tehdit ediyor
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar: CHP Genel Başkanı'nın dokunulmazlığı kaldırılmalı, Kılıçdaroğlu'nun ikbal hesapları milli güvenliğimizi tehdit ediyor

"CHP'nin PKK'dan medet umması skandal ötesi bir sapmadır" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Bahçeli, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi amacıyla bir komisyon görevlendirildiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için mahkeme yolunun açıldığını belirterek "CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır" dedi.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edilirken diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedefleri maalesef tahrip ve tahrif edilmektedir.

"Çarpık ilişkiler siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşıyor"

Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı tahammülsüzlükleri malum ve merbut olan karanlık niyet sahipleri arkadan dolaşarak, aynı zamanda planlı itibar ve irade suikastlarıyla ülkemizin diriliş ve yükseliş ümitlerini köstekleme yarışına girmişlerdir.

CHP millete aidiyet bilincinden uzaklaştı

Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır.

CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır.

CHP ile HDP aynı kulvarda

Bilhassa CHP ile HDP'nin aynı kulvar ve kumanda merkezine sabitlenmesi büyük bir sorun olarak karşımızdadır.

CHP'nin milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür.

Milli güvenliğimizi tehdit ediyor

CHP Genel Başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır. Türkiye'nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odaklar milli güvenliğimize tehdit saçan, milli bekamıza meydan okuyan merhale ve mevkiye gelmişlerdir.

CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir.

CHP genel başkanının dokunulmazlığı kaldırılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır.

CHP-HDP ilişkileri incelenmelidir

Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı'nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla şu değerli isimlerden teşekkül eden bir komisyon görevlendirilmiştir:

1- Feti Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

2- İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

3- İsmail Faruk Aksu, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

Ayrıca konuyla ilgili gerek görüldüğü takdirde hukukçularımız ve milletvekillerimiz de çalışmaların içinde yer alacaklardır.

Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur

Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır.

Türkiye ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya, oyun kuranlar, senaryo yazanlar melanetlerinde boğulmaya mahkûmdur.

Türkiye sahipsiz değildir

Herkes aklını başına almalıdır. Türkiye'nin tarihi ve egemenlik hakları, Türk milletinin birliği, güvenliği, varlığı sonuna kadar heves ve heyecanla müdafaa edilecektir. Türkiye sahipsiz değildir.

CHP-HDP zilleti zalimlerin rövanşını alamayacak

Milliyetçi Hareket Partisi'ni görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır. CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır."

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