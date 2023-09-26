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MHP lideri Bahçeli'den 'Mevlit Gecesi' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlid Gecesi dolasıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Türk-İslam aleminin bu mübarek gecesini dualarımla kutluyor, Efendimize salatüselam ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

16:01 . 26/09/2023 Tuesday
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mevlid Gecesi dolayısıyla mesaj yayınladı.


Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Cehaletin, melanetin, dalaletin, her türlü insani felaket ve mağduriyetin kol gezdiği, dahası zamanın köşe başlarını tuttuğu kapkaranlık bir dönemde Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa dünyaya teşrif etmiş, nuruyla alemleri aydınlatmıştır. Böylelikle manevi hüsran bitmiş, hidayet susuzluğu dinmiştir. Nitekim bu gece kutlu bir doğumu, Cenabıallah'ın rahmet tecellisini müjdelemiştir. Resulullah, akıl ve adaletin, güzel ahlak ve imanın, barış ve kardeşliğin, temiz vicdan ve samimi inancın timsali, tefekkür ve tezekkür zirvesidir. Onun imrenilecek hayatı, onun çağlar üstü tavsiye ve tembihleri insanlığın aradığı huzur ve manevi zenginliğin yegane kefili ve kifayetidir. Mevlid Kandili münasebetiyle hasreti çekilen yeni bir diriliş ve yükseliş ruhunun özellikle ve Türk ve İslam toplumlarına nüfuz etmesi başlıca ümidimdir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin bu mübarek gecesini dualarımla kutluyor, Efendimize salatüselam ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı kandiller"
dedi.



#MHP
#Mevlid Gecesi
#Devlet Bahçeli
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