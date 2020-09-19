Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı: Çözümü için ne gerekiyorsa yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.
AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ
- Bahçeli mesajında, “Gazilik ölüme meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış bir yüreğin kıvancıdır. Gazilerimizin her zaman, her şart altında yanlarında olacağız. Aziz şehitlerimizin emanetlerine azimle, imanla sahip çıkacağız” dedi.
NE GEREKİYORSA YAPILACAK
Bahçeli ayrıca, ''Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır.'' ifadelerini kullandı.