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Gündem Bahçeliden Gaziler Günü mesajı Çözümü için ne gerekiyorsa yapılacak
POLİTİKA

MHP lideri Devlet Bahçeli’den Gaziler Günü mesajı

Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı: Çözümü için ne gerekiyorsa yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır.

Haber Merkezi DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Gaziler günü nedir? Neden kutlanmaya başlandı? Gaziler Günü kutlama mesajları
GÜNDEM
Gaziler günü nedir? Neden kutlanmaya başlandı? Gaziler Günü kutlama mesajları

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

  • Bahçeli mesajında, “Gazilik ölüme meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış bir yüreğin kıvancıdır. Gazilerimizin her zaman, her şart altında yanlarında olacağız. Aziz şehitlerimizin emanetlerine azimle, imanla sahip çıkacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı

NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Bahçeli ayrıca, ''Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

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