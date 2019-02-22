MHP liderinin ilk durağı Söğüt

MHP, aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilmesinin ardından seçim çalışmalarına yoğunlaştı. Bahçeli hem MHP’nin hem de Cumhur İttifakı’nın aday çıkardığı il ve ilçelere gidecek. Böylelikle Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek ziyaretinde bulunacak. Söz konusu il ve ilçelerde teşkilatla da bir araya gelecek olan Bahçeli, seçim çalışmalarını yakından takip edecek.

Bahçeli, seçim gezilerine de sembolik bir yerden başlıyor. Bahçeli, önümüzdeki hafta, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı ve Cumhur İttifakı’nın MHP adayını destekleyeceği Bilecik’in Söğüt ilçesinden mitinglerine start verecek. Söğüt’ün ardından Bahçeli, Adana, Mersin, Manisa, Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaniye’yi ziyaret edecek.



