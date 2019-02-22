Gündem MHP liderinin ilk durağı Söğüt
POLİTİKA

MHP liderinin ilk durağı Söğüt

MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘beka’ meselesi olarak gördüğü 31 Mart yerel seçimleri için başlama noktasını da buna uygun seçti. Bahçeli, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı Söğüt’ten alanlara çıkacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP, aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilmesinin ardından seçim çalışmalarına yoğunlaştı. Bahçeli hem MHP’nin hem de Cumhur İttifakı’nın aday çıkardığı il ve ilçelere gidecek. Böylelikle Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek ziyaretinde bulunacak. Söz konusu il ve ilçelerde teşkilatla da bir araya gelecek olan Bahçeli, seçim çalışmalarını yakından takip edecek.

  • Bahçeli, seçim gezilerine de sembolik bir yerden başlıyor. Bahçeli, önümüzdeki hafta, Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı ve Cumhur İttifakı’nın MHP adayını destekleyeceği Bilecik’in Söğüt ilçesinden mitinglerine start verecek. Söğüt’ün ardından Bahçeli, Adana, Mersin, Manisa, Kars, Kırklareli, Iğdır ve Osmaniye’yi ziyaret edecek.


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GÜNDEM
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