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MHP vekil sayısını artırdı

Seçime kendi listeleriyle giren Cumhur İttifakı ortağı MHP, 2018 seçimlerine göre vekil sayısını 2 artırdı.

Haber Merkezi
04:00 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.

Devlet Bahçeli.

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP, seçimlerde büyük başarı göstererek vekil sayısını 2 artırdı. MHP, 2018 yılında yüzde 11,1 oy alarak 49 milletvekili ile girdiği Meclis’te 2023 yılı seçimlerinde 51 milletvekiline koltuk bulmayı başardı. MHP’nin genel oyu yüzde 1 düşmesine rağmen vekil sayısını 2018 seçimlerine göre 3 artırdı.

ANKET ŞİRKETLERİ TERS KÖŞE

Türkiye’nin heyecanla sonuçlarını izlediği 2023 seçimlerinde en büyük sürprizlerden birini MHP yaptı. Birçok anket şirketine göre oyları düşen ve hatta baraj altı kalacağı belirtilen MHP kamuoyu araştırmalarına ters köşe yaptı. MHP yüzde 10,1 oy alarak Anadolu’daki yerini sağlamlaştırdı. MHP 2018 seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Nevşehir, Niğde’de yapılan seçimlerde milletvekili çıkarmayı başardı. 2018’de Düzce, Eskişehir, Iğdır’da bir milletvekili çıkaran MHP bu seçimlerde söz konusu illerde TBMM’ye milletvekili sokamadı.

ÜÇ HİLAL’E ANADOLU DESTEĞİ

MHP’nin Ankara’da 5 olan milletvekili sayısı 3’e inerken İstanbul’da da 8’den 5’e düştü. Gaziantep’te ise 2’den 1’e düşerken Anadolu illerinde MHP’nin oyları yükseldi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de MHP’nin vekil sayısı 2’den 1’e düştü. Bahçeli, Meclis’e girerken, 2’inci sırada yer alan Ruhi Ersoy Meclis dışında kaldı.



#Seçim
#Devlet Bahçeli
#MHP
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