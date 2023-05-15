MHP vekil sayısını artırdı

Türkiye’nin heyecanla sonuçlarını izlediği 2023 seçimlerinde en büyük sürprizlerden birini MHP yaptı. Birçok anket şirketine göre oyları düşen ve hatta baraj altı kalacağı belirtilen MHP kamuoyu araştırmalarına ters köşe yaptı. MHP yüzde 10,1 oy alarak Anadolu’daki yerini sağlamlaştırdı. MHP 2018 seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Nevşehir, Niğde’de yapılan seçimlerde milletvekili çıkarmayı başardı. 2018’de Düzce, Eskişehir, Iğdır’da bir milletvekili çıkaran MHP bu seçimlerde söz konusu illerde TBMM’ye milletvekili sokamadı.