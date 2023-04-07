MHP'de 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday

MHP'nin açıkladığı kesin olmayan milletvekili aday listesine göre mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu.

Daha önce milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç Nevşehir birinci, Pelin Yılık ise Çankırı birinci sıradan aday gösterilirken, milletvekilliği için MHP'nin Amasya Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Sarı da Amasya birinci sıradan aday oldu.