MHP'de 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday

MHP Genel Merkezi
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) milletvekili seçimleri için açıkladığı aday listesinde, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden yer aldı.
MHP, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.
48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu
MHP'nin açıkladığı kesin olmayan milletvekili aday listesine göre mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu.
Aday listesine giren yeni isimler
Listede TRT'nin sevilen dizisi Seksenler dizisinde "Yıldız" karakterini canlandıran Özlem Balcı Muğla 1'inci sıradan, siyaset gündemine ilişkin yorumlarıyla dikkati çeken akademisyen Prof. Dr. İlyas Topsakal ise Samsun 1'inci sırada aday olarak yer aldı.
Daha önce milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç Nevşehir birinci, Pelin Yılık ise Çankırı birinci sıradan aday gösterilirken, milletvekilliği için MHP'nin Amasya Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Sarı da Amasya birinci sıradan aday oldu.