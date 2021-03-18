​MHP’de büyük kurultay günü

“İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik” ve “Kazanan Türkiye Olacak” sloganları ile kurultay sürecini başlatan MHP’de bugün 13’üncü Olağan Kurultay yapılacak.

Ankara Arena Spor Salonu’ndaki kurultayda MHP lideri Devlet Bahçeli tek aday olacak. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri için Bahçeli blok liste çıkaracak. Bin 200 delegenin oy kullanacağı kurultayda, 75 kişilik Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Bahçeli, 75 kişilik MYK’nın içinden A Takımı’nı seçecek. Bahçeli’nin önümüzdeki hafta 2023 seçimleri için yakın çalışma ekibini açıklaması bekleniyor.

2023 VURGUSU

Bahçeli, yapacağı konuşmada iç ve dış gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verecek. 2023 seçimleri için Cumhur İttifakı’nda birlik ve beraberlik vurgu yapacak olan Bahçeli, HDP’nin kapatılması gerekliliğini yeniden anlatacak. Yeni yapılması planlanan sivil anayasa ile ilgili de değerlendirmelerde bulunacak Bahçeli, 2023’te Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha hatırlatacak.

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