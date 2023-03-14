MHP’de milletvekili aday adaylığı süreci başladı

"Milletvekili aday adaylarımızın 5 masada toplam 10 görevli arkadaşımızla müracaatlarını alıyoruz. Daha sonra ana masamıza alınan evrakları gönderiyoruz. Orada bir raporlanma süreci oluyor. Varsa eksik evraklar tamamlandıktan sonra bilgi işlem sevisine gidiyor. Bütün verilerimiz orada işleniyor. Oradaki işlemler de tamamlandıktan sonra milletvekilliği için bir yeterlilik incelemesi için hukuk servisinde inceleniyor. Bütün bu işlemlerin ardından tüm bilgiler komisyonumuza ve bir anlamda genel başkanımıza raporlanmış oluyor"