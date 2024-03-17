|
Gündem

MHP'de MYK ve MDK üyeleri belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri belli oldu.

16:17 - 17/03/2024 Pazar
IHA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Genel Kurultayı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Genel Kurultayı

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kurultayda ilk olarak MHP Genel Başkanlığı için seçim yapıldı. Tek aday gösterilen Devlet Bahçeli, salonda hazır bulunan bin 295 delegenin oyunun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Böylece Bahçeli MHP'nin 11. kez genel başkanı oldu. Genel başkan seçiminin ardından 75 üyeden oluşan MYK ve 9 üyeden oluşan MDK üyesi seçimi yapıldı.


32 üye yerini korudu


MYK seçiminde bin 258 oy kullanıldı. Kullanılan oylardan bin 244'ü geçerli sayılarak 75 kişilik yeni MYK belirlendi. Buna göre yeni MYK'da 32 isim yerini korudu. O isimler ise şöyle:


“Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, İsmail Özdemir, Filiz Kılıç, Pelin Yılık, Tamer Osmanağaoğlu, Bahadır Bumin Özarslan, Fatih Çetinkaya, Abdurrahman Başkan, Mehmet Celal Fendoğlu, Hayati Arkaz, Özgür Bayraktar, Murat Kotra, Davut Haskırış, İbrahim Özbay, Ali Uçak, Seçkin Odabaşı, Ahmet Kürşat Azkur, Turan Şahin, Turan Şener, Volkan Uygunuçarlar, Ahmet Selim Yurdakul, Fevzi Altuntaş, Yavuz Tellioğlu.”


MHP MYK'ya 43 yeni isim katıldı


75 kişilik yeni MYK listesinde 43 isim ilk kez listeye girdi. Listeye giren o isimler şöyle:


“Vahit Kayrıcı, Levent Uysal, İlyas Topsakal, Ekrem Gökay Yüksel, Muhammet Levent Bülbül, Konur Alp Koçak, Yücel Bulut, Fevzi Zırhlıoğlu, Cemal Akın, Zühal Topcu, Hasan Kalyoncu, Erkan Haberal, Muhammet Hanifi Macit, Güzide Çıpan, Metehan Özkan, Mustafa Ertekin, Emine Güven Öztürk, Esma Özdaşlı, Osman Gür, Timur Şerif Şaşmaz, Abdülaziz Sekban, Tamer Çakıroğlu, Hüseyin Zafer Gülseven, Hüseyin Korkmaz, Utkucan Yıldırım, Hayri Bulut, Hümmet Tatar, Bünyamin Köken, Mustafa Çavuş, Metin Arı, Mustafa İzgioğlu, Umut Bağlı, Nazif Koray Nügü, Birol Gür, Mahmut Cüneyt Göz, Şahin Kartal, Fatih Tatlısu, Necdet Öztürkçü, Muhammet Fatih Yaşar, İlker Yücel, Özmen Alp Giray Erdemir, Özer Karakayacı, Ali Yıldız.”


MDK'da Kürşat Türker Ercan yerini korudu


Kurultayda 9 MDK üyesi seçimi için aday gösterilen isimler bin 244 oy alarak seçildi. Eski MDK'den Kürşat Türker Ercan yerini korurken kurula 8 yeni isim eklendi. O isimler ise şöyle:


“Abdullah Bahadır Alperen, Ahmet Korhan Mastı, Hilal Elmas, Tülin Tuncay, Nihat Ünver, Gökberk Osmanağaoğlu, Hatice Akkaya, İlker İpek.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi: Ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi: Ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan, "15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede sahip olduğumuz ortak zeminin genişliğini ve derinliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP'yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum." dedi.


#MHP
#MYK
#Kurultay
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi için tarih belli oldu