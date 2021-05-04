MHP'den 100 maddelik anayasa önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasının büyük bölümünü yeni anayasa tartışmalarına ayıran Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kovid-19'la mücadele

"Kim ne derse desin salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Sağlık altyapımız güçlüdür. CHP'nin İYİ Parti'nin ve diğerlerinin yalanları itibarsızdır.

Yeni anayasa tartışmaları

Anayasalar değişmez, değiştirilemez metinler değildir. Zamanın ruhu ile yeni bir anayasa kaçınılmaz bir görevdir. Anayasanın milli hedefleri barındırması yegane önceliktir.

Konuşmak, görüşmek için müsait bir zaman vardır. Artık uzlaşmak, yeni anayasa hazırlamak milli vecibedir. Kaçış bize göre yoktur. Partiler nasıl bir anayasa istediklerini açıklamalı.

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MHP'den 100 maddelik öneri

Bu tarihe göreve MHP ön şartsız hazırdır. MHP olarak 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlığını tamamladık, metin hazırdır. Mevcut anayasa, Türk tipi başkanlık sistemiyle çelişmektedir.

Metin hazırlanırken mevcut anayasa, geçmiş dönem Osmanlı, Türk anayasaları, dünya anayasaları, uluslararası insan hakları sözleşmeleri, bilimsel yayınlar dikkatle incelenmiş, kuyumcu hassasiyetiyle analiz edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'ne özel statü

Önerimizi önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti ile paylaşacağız. Anayasa önerimiz dört kısımdan oluşmaktadır. Anayasa Mahkemesi özel bir statüde düzenlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, yeniden yapılandırılmıştır.

Devletin genel esasları, ilk 5 maddede düzenlenen şekli ve nitelikleri aynen korunarak 1. maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında 'bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' denilmiştir."

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