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MHP'den 55'inci özel projeler

MHP, yerel seçimler için hazırladığı seçim beyannamesini, “Türk ve Türkiye Yüzyılında Üretken Belediyecilik” başlığıyla tanıttı. 55'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan MHP’nin seçim beyannamesini Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz açıkladı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:08 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Sadir Durmaz.
Sadir Durmaz.

MHP, 31 Mart'ta yapılacak 2024 Yerel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesini, "Türk ve Türkiye Yüzyılında Üretken Belediyecilik" başlığıyla paylaştı. 55'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan MHP, yerel seçimlere 55 gün kala, seçim beyannamesini açıkladı. MHP, bayrağındaki 3 hilale atfen 3 ana tema, kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Dokuz Işık doktrine gönderme olarak 9 ilke, Cumhuriyet'in 100'üncü

yılı içinse 100 maddeden oluştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından açıklanan beyannamede, öne çıkan projeler şunlar:

YENİ ŞEHİR MERKEZLERİ KURULACAK

* Şehrin ihtiyaçları ve yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturulacak.

* Deprem ve doğal afetlere karşı şehirlerin, merkeze yakın ve korunaklı alanlarında yeni konutlar inşa edilecek.

* Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni iş imkânları sağlanacak.

* Bakım ihtiyacı bulunan yaşlıların yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlanacak.

* Çevre düzenlemeleri ihya edilecek. Altyapı sorunları azaltılacak.

KARBON AYAK İZİ AZALTILACAK

* Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik verilecek.

* Yaya ve bisiklet odaklı bir şehir merkezi hedefi ile bisiklet yolları yaygınlaştırılacak ve bu sayede karbon ayak izi azaltılacak.

* Hayırseverlerle, yardıma muhtaç kişileri bir araya getirmek için bilgi havuzları oluşturulacak.



#Siyaset
#MHP
#Sadir Durmaz
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