Gündem MHPden Ahmet Şık açıklaması Bu şahsa sahip çıkan devleti yıkmamız lazım sözlerine ortaktır
POLİTİKA

MHP’den Ahmet Şık açıklaması: Bu şahsa sahip çıkan ‘devleti yıkmamız lazım’ sözlerine ortaktır

MHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman, "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor" diyen TİP vekili Ahmet Şık'a destek çıkanlara tepki gösterdi. "Türk devletine söven bir meczubu hedef göstermeye gerek var mıdır? Bu şahıs kendi kendini hedef göstererek hangi karanlık senaryoların piyonluğunu yapmaktadır? Aşağılık sözlerine rağmen bu şahsa sahip çıkan kim varsa bu söze ortaktır, sözü söyleyenin layık olduğu tüm sıfatlara da layıktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP’den Ahmet Şık açıklaması: Bu şahsa sahip çıkan ‘devleti yıkmamız lazım’ sözlerine ortaktır
MHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman

Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Ahmet Şık, HDP'li Ali Kenanoğlu ile birlikte Kadıköy'de eylem yapmış ve "Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak, sokak, sokak. Seçimle yasayla olacak iş değil" demiş, katıldığı bir yayında da "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" ifadelerini kullanmıştı.

"Devlet katil olsaydı yerin mezarlık olurdu"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından faydalanıp hazinesinden maaşını alıyor. Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TMBB değil mezarlık olurdu" sözleriyle Şık'a tepki göstermişti.

Ahmet Şık
Ahmet Şık

Bu sözlerin ardından Bahçeli'ye yönelik "Ahmet Şık'ı hedef gösterdin" açıklamasında bulunanlara ve Ahmet Şık'ın sözlerine destek çıkanlara MHP'den tepki geldi.

"Şık'a sahip çıkanlar bu söze ortaktır"

Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman, "Defaatle kullandığı aşağılık sözlerine rağmen bu şahsa sahip çıkan kim varsa bu söze ortaktır, sözü söyleyenin layık olduğu tüm sıfatlara da layıktır" dedi.

"Devlete 'katil' diyene hain demek nefsi müdafaadır"

Büyükataman, "Meydanın ortasına çıkıp da Türk devletine söven bir meczubu hedef göstermeye gerek var mıdır? Yahut bu şahıs kendi kendini hedef göstererek hangi karanlık senaryoların piyonluğunu yapmaktadır? Kendi devletine ısrarla katil diyen bir şahsın başına daha ne gelebilir? Devlete katil demenin özgürlük olduğu yerde; devlete katil diyene “alçak, soysuz, aşağılık, hain” demek, nefsi müdafaadır" ifadelerini kullandı.

TİP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
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TİP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
TİP'li Ahmet Şık katıldığı Medyascope yayınında skandal ifadeler kullandı. TİP'li Şık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması için çağrı yaparak 'Bu devleti yıkmamız lazım' ifadelerini kullandı. Şık'ın sözleri büyük tepki topladı.

Devlet Bahçeli'den kalkışma çağrısı yapan Ahmet Şık'a: Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu
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Devlet Bahçeli'den kalkışma çağrısı yapan Ahmet Şık'a: Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında partililere hitap etti. TİP'li bir vekilin ''Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor' sözlerini sert bir dille eleştiren Bahçeli 'Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından faydalanıp hazinesinden maaşını alıyor. Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TMBB değil mezarlık olurdu' şeklinde konuştu.
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