MHP’den Ahmet Şık açıklaması: Bu şahsa sahip çıkan ‘devleti yıkmamız lazım’ sözlerine ortaktır

Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Ahmet Şık, HDP'li Ali Kenanoğlu ile birlikte Kadıköy'de eylem yapmış ve "Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak, sokak, sokak. Seçimle yasayla olacak iş değil" demiş, katıldığı bir yayında da "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" ifadelerini kullanmıştı.

"Devlet katil olsaydı yerin mezarlık olurdu"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından faydalanıp hazinesinden maaşını alıyor. Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TMBB değil mezarlık olurdu" sözleriyle Şık'a tepki göstermişti.

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Ahmet Şık

Bu sözlerin ardından Bahçeli'ye yönelik "Ahmet Şık'ı hedef gösterdin" açıklamasında bulunanlara ve Ahmet Şık'ın sözlerine destek çıkanlara MHP'den tepki geldi.

"Şık'a sahip çıkanlar bu söze ortaktır"

Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmail Büyükataman,

dedi.

"Devlete 'katil' diyene hain demek nefsi müdafaadır"

Büyükataman, "Meydanın ortasına çıkıp da Türk devletine söven bir meczubu hedef göstermeye gerek var mıdır? Yahut bu şahıs kendi kendini hedef göstererek hangi karanlık senaryoların piyonluğunu yapmaktadır? Kendi devletine ısrarla katil diyen bir şahsın başına daha ne gelebilir? Devlete katil demenin özgürlük olduğu yerde; devlete katil diyene “alçak, soysuz, aşağılık, hain” demek, nefsi müdafaadır" ifadelerini kullandı.