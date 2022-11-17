MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi: Türk ibaresi kaldırılsın

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun teklifinde Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep edildi.

MHP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi şöyle:

MADDE 1- 6023 Sayılı Kanun'un isminde bulunan 'Türk Tabipleri Birliği' ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak ve 6023 Sayılı Kanun maddeleri metninde bulunan 'Türk Tabipleri Birliği' ibareleri de 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 6023 Sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler." ibaresi, "üye olabilirler" şeklinde değiştirilmiştir.

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MADDE 3- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan herhangi birinden mahûm olanlar ile Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu hizmetinden çıkarıların, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki üyelikleri sonlandırılır ve sorumlu organlardaki görevlerine son verilerek, yerlerine yenileri seçilir.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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