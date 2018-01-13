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POLİTİKA

MHP'den Ülkücülere Erdoğan çağrısı

MHP'den Ülkücülere Erdoğan çağrısı

Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte siyasi gündemi belirleyen seçim ittifakında yeni gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Beştepe'de görüşen Erdoğan ve Bahçeli'nin ardından bugün de MHP Elâzığ İl Başkanı, ülkücülere çağrı yaparak Erdoğan’ın konuşacağı AK Parti 6. Olağan il kongresine katılmaya davet etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti ile MHP arasında başlayan ‘ittifak’ süreci sahaya da yansıdı. MHP Elâzığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, MHP’lileri bugün yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı AK Parti 6. Olağan il kongresine katılmaya davet etti. Demir, ayrıca partilileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en iyi şekilde karşılamaya çağırdı. MHP’li başkanın bu çağrısı kulislerde ittifakın ilk adımı olarak değerlendirilirken, AK Parti’de de memnuniyetle karşılandı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar, bu çağrının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmenin sahadaki yansıması olduğunu söyledi.

Önemli bir adım

Serdar, "2019’a giderken, bu birlikteliğin artık tabanda karşılık bulacağını görüyoruz. Bugün yapılacak olan ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da katılacağı AK Parti kongresine MHP İl Başkanı tarafından MHP’lilerin davet edilmiş olması bunun önemli kanıtı. Bu durum millî mutabakatın büyüyerek devam edeceğinin göstergesidir. Tüm MHP’lileri kongremize bekliyoruz” dedi.

Sahadaki bu birlikteliğin önümüzdeki günlerde devam edeceği, AK Parti organizasyonlarında, özellikle de Cumhurbaşkanını Erdoğan’ın yer alacağı programlara MHP'lilerin daha sık katılacağı belirtiliyor.

Öte yandan, bazı AK Partili vekiller illerinde MHP teşkilatlarını ziyaret etmeye başladı. Dün MHP Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret eden Zonguldak Milletvekili Harun Karacan, Twitter’dan ziyaret fotoğrafını paylaştı. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan da, AK Parti İl Yönetimi Üyeleri ile birlikte MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk'ü ziyaret etti.

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