MHP'li Erkan Akçay'dan CHP'li Özgür Özel'e: Fantezi dünyasında yaşıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin verdiği üç günlük 'çalışmalara ara verme' kararına ilişkin, "Bunlar diyor ki 'çok yorulduk, kış tatiline, sıcak evlerimize gidelim' diyorlar." demiş ve MHP'yi hedef almıştı.

"ÖZGÜR ÖZEL FANTEZİ DÜNYASINDA YAŞIYOR"

İddialar hakkında sosyal medya hesabından yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Özel'in 'fantezi dünyasında yaşadığını' vurgulayarak, "Özel, TBMM Genel Kurulunun çalışmadığı günler üzerinden MHP’ye iftira atarak tiksinti veren yalanlarına devam etmektedir." dedi.

"TİKSİNTİ VEREN YALANLARINA DEVAM ETMEKTEDİR"

Akçay'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"CHP’li Özgür Özel, TBMM’nin 3 Şubat 2022’de sadece 8-9-10 Şubat için aldığı 3 günlük çalışmalara ara verme kararının Partimizin 4-6 Şubat’ta gerçekleştirdiği toplantı nedeniyle alındığını iddia edecek kadar fantezi dünyasında yaşamaktadır!

REKLAM

Partimizin toplantısının yapıldığı 4-6 Şubat tarihleri Meclisin çalışmadığı cuma, cumartesi ve pazar günleridir. Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunun çalışmadığı günler üzerinden MHP’ye iftira atarak tiksinti veren yalanlarına devam etmektedir.

Özel’in, partimizin Kızılcahamam’da “kar tatili” yaptığı iddiasını dinlerken balık ve kayak sevdalısı İBB başkanı ve sözcüsünü şikâyet ediyor zannettik! Zira CHP’nin kayak yaparken kriz yöneten idarecileri milletimizin malumudur.

Şizofrenik muhalefet anlayışla her şeye karşı çıkan CHP’li vekiller 3 Şubat’ta Mecliste tatil kararı alınırken neden itiraz etmemişlerdir? O sırada Özgür Özel neden Mecliste değildi?

Özgür Özel Meclis açık olduğu halde o sırada kar tatili mi yapıyordu? Yoksa Özel, MHP’ye saldırmaktan çok mu yorgun düştü? Bir koltuk değneği alıp bu karara karşı çıkmak için Meclis’e gelseydi keşke!

REKLAM

Aslında Özgür Özel’in bize attığı taş, kendi partisindeki mevkidaşlarının başına isabet etmiştir! Önceki tatil kararlarına hevesle imzayı veren CHP’li Özel, 3 Şubat’ta alınan kararın zamanlamasını mı beğenmemiştir? TBMM Özgür efendinin keyfine göre mi toplanacak!

Özel, “MHP ocağın başında 1 hafta, ocağın sonunda 1 hafta dinlenecek” diyor. Ocak ayının başında tatil kararının alındığı iddiası yalandır. Özel’in Ocak ayı sonunda diye kastettiği 20 Ocak tarihli karar ise bu karara imza atanlardan birisi de kendisidir. Bu nasıl ikiyüzlülük!

Yalan ve iftira ile kardan adam yapmaya çalışan Özel, tüm İstanbul’u sorumsuzca mağdur eden İmamoğlu’nu utanmadan savunmaya çalışmış, CHP’deki çatlakları gün yüzüne çıkaran gizli büyükelçi görüşmesi hakkında tek kelime edememiştir!

REKLAM

Anlaşılan o ki İmamoğlu’nun yediği balıkların kılçığı Özgür Özel’in boğazına kaçmış, İmamoğlu’nun kılçıklarını temizleme derdine düşmüştür.

Milliyetçi Hareket Partisi, yarım asırdan fazla Türk siyasetinin amiral partisidir ve ilk günkü heyecan ve azimle Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin istiklali ve istikbali için faaliyetlerini yürütmeye, siyaset üretmeye devam etmektedir."

GÜNDEM CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi