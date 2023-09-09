MHP'li Yalçın'dan yerel seçim mesajı: Cumhur İttifakı üyesi olarak tutarlı siyaseti devam ettireceğiz

"Daha kısa süre önce uygun önerilere kapıları açık bırakan İP Müdiresi, yarın reddedemeyecekleri teklifler geldiğinde kesinlikle değerlendirecektir. İP'in ikiyüzlü politikaları güven vermekten uzaktır. Sözcüleri, 'Rotamız net, pusulamız millet' diyen; ama sürekli pusulasını şaşırmış bir parti konumunda bulunan İP, halen dalgalı denizde kaptanı olmayan bir gemi gibi çalkalanmaktadır. İP'in, CHP'den başka sığınacağı liman, HDP'den ve millet nezdinde ederi olmayan mikro partilerden başka yanaşacağı iskele yoktur. Şimdiden söyleyelim; Ankara'da olmazsa İstanbul'da İP, yine küçük çıkarlar karşılığında CHP'nin kuyruğuna takılacak veya muhalif particiklere yamanacaktır. İleride görülecektir ki bir tane il, iki tane ilçe belediye başkanlığı için İP'in bütün haysiyeti; muhalefet limanının gümrüğünde ihaleye çıkarılacaktır"