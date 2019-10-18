MHP’li Yalçın’ın acı günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Ankara Kalesi’nden düşerek hayatını kaybetti. Önceki gece 02.00 sularında 2’si kadın 3 arkadaşı ile birlikte Ankara Kalesi eteklerinde kuş besleyen arkadaşı Arif Fidanboy’un yanına gelen Turan İlteber Yalçın (33), şehir manzarasını izlemek için kalenin surlarına çıktı. Dengelerini kaybeden iki arkadaş 70 metre yüksekten kayalıklara düştü. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri ağır yaralı Fidanboy’u hastaneye kaldırırken, Yalçın’ın ise can verdiğini belirledi. Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile partililer de olay yerine akın etti. İncelemelerin ardından Turan İlteber Yalçın’ın cansız bedeni otopsi için Dışkapı

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Turan İlteber Yalçın

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Ankara Kalesi

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Turan İlteber Yalçın’ın cenazesi Ahmet Efendi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Semih Yalçın’ı bu acı gününde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP’li milletvekili, yönetici ve teşkilat mensuplarıyla diğer siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı. Olay sırasında kalede bulunan 2’si kadın 3 kişi ifadeleri alınmak için emniyete götürülürken, Yalçın’ın ölümü ve arkadaşının yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.