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POLİTİKA

MHP'nin af teklifi Meclis'te

MHP 162 bin 989 tutuklu ve hükümlünün yararlanacağı af teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. işkence, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifle ilgili yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: "Teklif 19 Mayıs 2018 öncesi suçları kapsıyor. Teklif cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor.

CİNSEL SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Kapsam dışına alınan suçlar devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme kapsam dışıdır. Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. İşkence, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsam dışı. Kanunun amacı belli, biz devlete karşı işlenen suçları kapsam dışında tuttuk.

163 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Türkiye'de tutuklu hükümlü sayımız 253 bin civarında. Bunlardan terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu var. Adam öldürme suçundan 22 bin 610 hükümlü, 5 bin 664 tutuklu var. Kanun kapsamı dışında olanları çıkınca 162 bin 989 tutuklu ve hükümlü bu düzenlemeden faydalanacaktır. Bunlar adli suçlar, devlete karşı işlenen suçlar değil."

'TORBACI'LAR DA KAPSAMDA

Teklifte cezasından indirim alabilecek suçlular kapsamında 50 bin 386 uyuşturucu ticaretiyle uğraşan kişiler de bulunuyor. Yıldız, indirimden yararlanacakların çocuk yaştaki 'torbacı' denilen kişiler olduğunu ve onların sorunlarına dikkat çekmek için teklife dahil edildiğini ifade etti.

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