​Michelin’i dolandırıcı sandı.

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle açıklandı. Michelin Rehberi yetkilileri, listeye dahil ettikleri restoranları ve şefleri telefonla arayarak geceye davet etti. Rehberde "tavsiye edilen" işletme olarak yer alan Rumelihisarı İskele Restoran'ın şefi Nuri Soysal, kendisini ödül törenine davet etmek için arayan yetkilileri telefon dolandırıcısı zannetti.

'KAPAT TELEFONU' DEDİM

Yaşadığı deneyimi anlatan Nuri Soysal, "Bana bir telefon geldi, ben de dolandırıcı zannettim. 'Kapat telefonu' dedim, ismimi söyleyince. Davetiye geldi mi, gitti mi onu söylemediler. Ben de bir daha da arayıp sormadım. Sonra televizyonda ismim okununca tabii ki çok üzüldüm. Gerçekten çok güzel bir ortamı kaçırdım. Bütün arkadaşlarım gitti. Ben gitmedim, yanlış anladım. Michelin'den özür diliyorum." dedi. Michelin Rehberi müfettişlerinin kendilerinin hiç haberi yokken restorana geldiğini belirten Soysal, "Sürpriz oldu bizim için. Bir de gurur oldu. Çok büyük bir heyecanla aldık hediyemizi. Michelin'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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GELDİKLERİNDEN HABERİMİZ YOKTU

Soysal, restorana değerlendirme için gelen müfettişlerin hangi yemekleri beğendiğini bilmediğini belirterek, şöyle devam etti: "Bizim spesiyallerimiz var, onu mu yedi. Yoksa canlı lüfer mi ve palamut mu yedi, hiçbir bilgimiz yok. Gizlice yemişler gitmişler. Kim geldi, kim yemek yedi bilgimiz yok. Zaten böyle bir bilgim olsaydı törene giderdim. Lezzetlerimizi beğenmişler. Bizi ödüllendirmişler. Teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Buraya gelen misafirlerimize, kime güzel lezzet kattıysak onur verici bir şey oldu."

LEZZETİN SIRRI TAZE BALIK VE SOSLARIM

Michelin Rehberi'ne girmenin bir şef için onur verici olduğunu dile getiren Soysal, yaklaşık 30 yıldır aynı restoranda şeflik yaptığını söyledi. Şef olarak çok sayıda favori yemeğinin bulunduğunu aktaran Soysal, işletmelerinin balık üzerine hizmet verdiğini anlattı. Soysal, restoranlarındaki lezzetin sırrına ilişkin ise ekip arkadaşlarıyla birlikte yıllardır mutfakta çalıştıklarını kaydederek, balıkları günlük aldıklarını, telefon ettiği arkadaşlarının balıkları taze taze getirdiklerini, ahtapotun Bodrum'dan, karidesin İskenderun'dan getirildiğini bildirdi. Tüm balıkların yerli olduğunu, ithal mal kullanmadıklarını aktaran Soysal, "Bundan dolayı ne yapsak lezzet katıyor. Karidesi ve ahtapotu yiyen bir daha istiyor. Birazcık da sosları var, o da meslek sırrı. Bir de sevgimiz, güler yüzümüz var. Lezzetleri katıyoruz. Bu kadar." dedi. Soysal, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki sene Michelin Yıldızı almaya aday olacağım. Daha güzel menü koyacağım. İnşallah gelirler gene gizli gizli."

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Çift yıldızlı şefe tebrik

Cumhurbaşkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Michelin Rehberi İstanbul seçkisinde 53 Türk restoranının yer almasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Dünyada kaynak gösterilen Michelin Rehberi İstanbul seçkisinde 53 Türk restoranının yer alması, şüphesiz ki mutfağımız için evrensel bir pencere niteliğindedir. Bu vesileyle bir ilki başaran Fatih Tutak şefimizi de çift Michelin Yıldızı için tebrik ediyorum. Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabımızın değerli yazarlarından bir şefin, uluslararası platformda kabul görmüş bir rehberde yer alması elbette ki gurur verici. Ülkemizin bir gastronomi merkezi haline dönüşmesi sürecinde bu adımın, nice ilklere köprü olacağına inanıyorum" dedi.