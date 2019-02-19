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MUĞLA

Muğla haberleri... Milas'taki göçükte bir işçinin daha cenazesi çıkarıldı

Milas'ta bir işçinin daha cenazesi çıkarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerden birinin cenazesi çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Kurtarma ekipleri, bir işçinin daha cenazesine ulaştı.
Kurtarma ekipleri, bir işçinin daha cenazesine ulaştı.

Milas'ın Sarıkaya mevkisinde açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin cenazelerini çıkartma çalışması devam ediyor.

Muğla, İzmir ve Aydın'dan gelen AFAD ekipleri, cenazelerine ulaşılan iki işçinin daha kaya parçaları altından çıkartılması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda UMKE ve itfaiye ekibi de çalışmalara destek veriyor.

  • İşçilerden Engin Tutuk'un cenazesine ulaşıldı. Kaya parçalarının altından güçlükle çıkarılan Tutuk'un cenazesi, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türk Kızılayı ve belediye ekipleri tarafından bölgeye kurulan çadırlarda işçilerin yakınları ve çalışmalara katılan görevlilere çeşitli ikramlar yapılıyor.

  • Maden sahasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, bir işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili üç savcı görevlendirmiş, Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başlamıştı.

Milas'ta maden ocağında göçük
GÜNDEM
Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük
FOTOĞRAF 10
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Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.
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Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları, heyelanla birlikte dağdan kopan kayaların altında kaldı.
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Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başladı.
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Olay yerinde AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından çalışmalar yürüttü.
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Title
Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başladı.
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Milas'ta maden ocağında göçük
Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.
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