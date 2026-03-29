Milas’ta kaçak avcılığa geçit yok: 80 kilo kefal balığına el konuldu

19:5829/03/2026, Sunday
IHA
Şahsa 16 bin 106 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Güllük Lagünü’nde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasadışı yollarla avlanmış 80 kilogram kefal balığı ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında tespit edilen kaçak avcılık faaliyetinde kullanılan balıklara, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili şahsa ise 16 bin 106 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve su ürünleri stoklarının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.



#Muğla
#Milas
#Kefal
