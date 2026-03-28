Yatağan-Milas Karayolu’nda kaza: Üç kişi yaralandı

22:2828/03/2026, Cumartesi
IHA
Yatağan-Milas Karayolu Beypınarı mevkiinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar arasında AK Parti Yatağan İlçe Başkan Yardımcısı Emrullah Özen de bulunurken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yatağan-Milas Karayolu Beypınarı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil hurdaya dönerken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılar arasında AK Parti Yatağan İlçe Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar İlçe Başkanı Emrullah Özen’in de bulunduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#Yatağan
#Milas
#kaza
