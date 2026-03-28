Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
İki grup taş ve sopalarla birbirine girdi: Yaralı ve gözaltılar var

18:1528/03/2026, ہفتہ
IHA
Sonraki haber
Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şair İbrahim Rafet Mahallesi’nde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada S.Ö. (27), Y.Ö. (45), C.Ö. (45) ve R.Ö. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Şanlıurfa
#Taş
#Sopa
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
