İki grup taş ve sopalarla birbirine girdi: Yaralı ve gözaltılar var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şair İbrahim Rafet Mahallesi’nde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada S.Ö. (27), Y.Ö. (45), C.Ö. (45) ve R.Ö. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.