Tokat’ta minibüs devrildi: Bir kişi yaralandı

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsün şoförü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza 20.45 sıralarında Yeşilyurt ilçe merkezi ile Çırdak mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre M. E. Y. idaresindeki 06 MZU 47 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralı sürücü ambulans ile Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.