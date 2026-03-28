Ekip aracıyla kaza geçirmişti: Polis memuru şehit oldu

18:1028/03/2026, Cumartesi
IHA
Ünal dört gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Mersin’de 4 gün önce ekip aracıyla kaza geçiren polis memuru Serkan Ünal, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ünal için emniyette tören düzenlendi. Şehit polisin naaşı, memleketi Kırıkkale’ye uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Mart’ta Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Serkan Ünal, ekip aracıyla kaza geçirdi. Ağır yaralanan Ünal, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünal, şehit oldu. Şehit polis memuru için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendiği, törenin ardından naaşının toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale’ye uğurlandığı bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’de Şehit Ünal için başsağlığı mesajı yayımladı.



47-48-49-51 yaş aralığına erken emeklilik altın tepside! SGK Girişi 1997-2009 arası olanlara müjde geldi