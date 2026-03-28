Ekip aracıyla kaza geçirmişti: Polis memuru şehit oldu

Mersin’de 4 gün önce ekip aracıyla kaza geçiren polis memuru Serkan Ünal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, 23 Mart’ta Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Serkan Ünal, ekip aracıyla kaza geçirdi. Ağır yaralanan Ünal, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünal, şehit oldu. Şehit polis memuru için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendiği, törenin ardından naaşının toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale’ye uğurlandığı bildirdi.