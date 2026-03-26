Otomobil kanala uçtu: Facia ucuz atlatıldı

00:0626/03/2026, Perşembe
IHA
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla olay yerine koşarak, araç içerisindeki sürücüyü çıkardı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sulama kanalına düştü. Kanaldaki suyun debisinin düşük olması, muhtemel bir can kaybının önüne geçti.

Alınan bilgiye göre, Mavi Bulvar üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan kanala düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hızla olay yerine koşarak, araç içerisindeki sürücüyü çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kanaldaki suyun debisinin düşük olması muhtemel bir can kaybının önüne geçti.

Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.



