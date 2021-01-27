Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engin Altay'ın 'AK Parti militanı' sözlerine emekli bir astsubayın sözleriyle cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantı ile katıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 'ın “Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı' ifadelerine, tepki gösteren Erdoğan, 'Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı, şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş? Bunların hepsi de AK Parti militanı olmuş.



Bunlara en güzel cevabı, emekli bir astsubayın yüreğinden kopan şu ifadeler veriyor; 'Ben, başçavuşum, ben uzman çavuşum. Ben ülkemin bütünlüğünde gözü olanların karşısında militanım. Ben, binlerce şehidin kanının rengini alan bayrağıma uzanan ellerin karşısında militanım. Ben, ezana dokunan dillerin karşısında militanım. Ben, askerimi, polisimi, öğretmenimi, çocuklarımı şehit edenlerin karşısında militanım. Ben, başçavuşum, uzman çavuşum çok şükür ülkemin ve milletin militanıyım. Peki siz kimin, neyin militanısınız?' sözleriyle tepki gösterdi.



Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in programına katılan sanatçıların sosyal medyada lince maruz kalmasını da şu sözlerle eleştirdi:



'CHP'ye destek vermeyen çiftçiyi zaten insan yerine bile koymuyorlar. Kendi yanlarında yer almayan işçiye, esnafa, sanatçıya, sporcuya, hakarette sınır tanımıyorlar. Hatta bu zihniyet işini, ülkemizin güzide bir sanatçısının televizyon programına misafir olarak katılanları linç etmeye kadar vardırdı.'

