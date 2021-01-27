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ANKARA

​Militan: Kılıçdaroğlu'ndan 'militan' açıklaması

Militan

HDP’yle ittifak kuran, CHP’li belediyelerde örgüt üyeleri istihdam edip sokakları tahrik eden Kılıçdaroğlu’nun “vali, kaymakam, yargı mensupları, asker ve öğretmenleri” militan diyerek hedef göstermesi bardağı taşırdı. Siyasiler Kılıçdaroğlu’na “aynaya bak” derken İçişleri Bakanlığı dava açıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında Yargıtay üyelerine, vali ve kaymakamlara ahlaksız ithamlarda bulundu.

Grup konuşmasında, Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP’li Berhan Şimşek’in başlattığı militan tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, “Bizim eski milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor; ‘vali militan, kaymakam militan, yargıç militan, alınan kararları görüyoruz..’ diyor. Vay sen misin militan diyen... İçişleri Bakanlığı bütün valiliklere bir yazı hazırlıyor. Hepiniz dava açın, diye. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Ahlaksızlığın militanısınız” sözleriyle hakaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "militan" ifadesine tepki
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "militan" ifadesine tepki

YARGITAY ÜYELERİNİ DE SUÇLADI

  • Bu hakaretlerle yetinmeyen Kılıçdaroğlu, marjinal bir örgüt yöneticisi gibi Yargıtay üyelerine de ahlaksız ithamlarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AYM’ye üye seçiminde İrfan Fidan’a oy veren Yargıtay üyelerini suçlayıp, “20 günde 107 kişi bunu nasıl nereden tanıdı? Talimat aldılar. Yargıtay’daki 107 kişi Yargıtay’ın yüz karasıdır” diyerek ağır ithamlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engin Altay'ın 'AK Parti militanı' sözlerine emekli bir astsubayın sözleriyle cevap verdi
OYNAT 02:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engin Altay'ın 'AK Parti militanı' sözlerine emekli bir astsubayın sözleriyle cevap verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantı ile katıldı. Grup Başkanvekili 'ın “Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes militanı' ifadelerine, tepki gösteren Erdoğan, 'Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önce değerli komutanlarını hedef almışlardı, şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş? Bunların hepsi de AK Parti militanı olmuş.

Bunlara en güzel cevabı, emekli bir astsubayın yüreğinden kopan şu ifadeler veriyor; 'Ben, başçavuşum, ben uzman çavuşum. Ben ülkemin bütünlüğünde gözü olanların karşısında militanım. Ben, binlerce şehidin kanının rengini alan bayrağıma uzanan ellerin karşısında militanım. Ben, ezana dokunan dillerin karşısında militanım. Ben, askerimi, polisimi, öğretmenimi, çocuklarımı şehit edenlerin karşısında militanım. Ben, başçavuşum, uzman çavuşum çok şükür ülkemin ve milletin militanıyım. Peki siz kimin, neyin militanısınız?' sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in programına katılan sanatçıların sosyal medyada lince maruz kalmasını da şu sözlerle eleştirdi:

'CHP'ye destek vermeyen çiftçiyi zaten insan yerine bile koymuyorlar. Kendi yanlarında yer almayan işçiye, esnafa, sanatçıya, sporcuya, hakarette sınır tanımıyorlar. Hatta bu zihniyet işini, ülkemizin güzide bir sanatçısının televizyon programına misafir olarak katılanları linç etmeye kadar vardırdı.'

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP'ye 'militan' tepkisi: Faşistin ta kendisidir
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP'ye 'militan' tepkisi: Faşistin ta kendisidir

KENDİ İL BAŞKANINA BAKSIN

Bu sözlere tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, “CHP yönetimi teröristlerle değil, rektörlerle, uzman çavuşlarla uğraşmaktadır. Bir de bu kutsal mesleği yapanlara militan muamelesi yapmaktadır. TDK sözlüğüne göre militanın üç anlamı vardır. Rektörlerimizin uzman çavuşlarımızın hangi mücadeleleri militanlıkla uyuşmaktadır. CHP militan arıyorsa Boğaziçi’ndeki il başkanlarına bakacaklar. CHP yönetimi militan görmek istiyorsa, bir boy aynasına geçip lekeli suretlerini titizlikle incelemelidir” diye konuştu.

Bakan Soylu'dan 'militan' açıklaması: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan 'militan' açıklaması: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

TEDAVİYE İKNA EDİLSİN

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Vali ve kaymakamlarımıza ‘militan’ diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, “Kılıçdaroğlu’nun dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir” dedi.

Ömer Çelik

Nazi ağzıyla konuşuyor

  • AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik de CHP liderini sert sözlerle eleştirdi. Çelik, “Geçen haftalardaki en önemli gündemlerimizden bir tanesi, maalesef Türk devlet ve siyaset hayatında görülmeyen bir yıkım siyasetiyle karşı karşıyayız. Bugün (dün) Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından anlıyoruz ki nefret ve husumet siyaseti CHP’de Kılıçdaroğlu tarafından bir yazılım haline getirilmiştir. Eski CHP gitti, yıkım siyaseti yapan CHP geldi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki valilerimize, kaymakamlarımıza ‘militan’ diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti. Bu yanlıştan dönülseydi, tekrarlanmasaydı yine susulacaktı. Açık ve net şekilde söylüyorum; valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenler faşistlerin ta kendileridir. Nazi ağzı ile konuşmayı bırakmalılar” dedi. Çelik, hiçbir valinin ve yargı mensubunun Kılıçdaroğlu’nu ciddiye almamasını istedi.
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