CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında Yargıtay üyelerine, vali ve kaymakamlara ahlaksız ithamlarda bulundu.
Grup konuşmasında, Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP’li Berhan Şimşek’in başlattığı militan tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, “Bizim eski milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor; ‘vali militan, kaymakam militan, yargıç militan, alınan kararları görüyoruz..’ diyor. Vay sen misin militan diyen... İçişleri Bakanlığı bütün valiliklere bir yazı hazırlıyor. Hepiniz dava açın, diye. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Ahlaksızlığın militanısınız” sözleriyle hakaret etti.
YARGITAY ÜYELERİNİ DE SUÇLADI
- Bu hakaretlerle yetinmeyen Kılıçdaroğlu, marjinal bir örgüt yöneticisi gibi Yargıtay üyelerine de ahlaksız ithamlarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AYM’ye üye seçiminde İrfan Fidan’a oy veren Yargıtay üyelerini suçlayıp, “20 günde 107 kişi bunu nasıl nereden tanıdı? Talimat aldılar. Yargıtay’daki 107 kişi Yargıtay’ın yüz karasıdır” diyerek ağır ithamlarda bulundu.
KENDİ İL BAŞKANINA BAKSIN
Bu sözlere tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, “CHP yönetimi teröristlerle değil, rektörlerle, uzman çavuşlarla uğraşmaktadır. Bir de bu kutsal mesleği yapanlara militan muamelesi yapmaktadır. TDK sözlüğüne göre militanın üç anlamı vardır. Rektörlerimizin uzman çavuşlarımızın hangi mücadeleleri militanlıkla uyuşmaktadır. CHP militan arıyorsa Boğaziçi’ndeki il başkanlarına bakacaklar. CHP yönetimi militan görmek istiyorsa, bir boy aynasına geçip lekeli suretlerini titizlikle incelemelidir” diye konuştu.
TEDAVİYE İKNA EDİLSİN
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Vali ve kaymakamlarımıza ‘militan’ diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, “Kılıçdaroğlu’nun dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir” dedi.
Nazi ağzıyla konuşuyor
- AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik de CHP liderini sert sözlerle eleştirdi. Çelik, “Geçen haftalardaki en önemli gündemlerimizden bir tanesi, maalesef Türk devlet ve siyaset hayatında görülmeyen bir yıkım siyasetiyle karşı karşıyayız. Bugün (dün) Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından anlıyoruz ki nefret ve husumet siyaseti CHP’de Kılıçdaroğlu tarafından bir yazılım haline getirilmiştir. Eski CHP gitti, yıkım siyaseti yapan CHP geldi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki valilerimize, kaymakamlarımıza ‘militan’ diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti. Bu yanlıştan dönülseydi, tekrarlanmasaydı yine susulacaktı. Açık ve net şekilde söylüyorum; valilere, kaymakamlara, yargı mensuplarına militan diyenler faşistlerin ta kendileridir. Nazi ağzı ile konuşmayı bırakmalılar” dedi. Çelik, hiçbir valinin ve yargı mensubunun Kılıçdaroğlu’nu ciddiye almamasını istedi.